Quyết sách sát thực tiễn, kiến tạo động lực phát triển

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Kỳ họp thứ 8 xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đặt lợi ích người dân lên hàng đầu

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI có ý nghĩa thiết thực, khi tập trung xem xét những nội dung có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, kết nối hạ tầng, bảo vệ rừng, đời sống người dân và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh yêu cầu xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai, nhằm thống nhất phạm vi quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên với địa giới hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đây không đơn thuần là việc điều chỉnh đường ranh trên bản đồ. Đằng sau quyết định hành chính là yêu cầu tổ chức lại công tác quản lý một địa bàn có giá trị đặc biệt về tài nguyên rừng, đồng thời bảo đảm quyền lợi, sinh kế và đời sống của người dân.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH phát biểu chỉ đạo

Theo phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm, kết quả lấy ý kiến Nhân dân đạt tỷ lệ tán thành cao, thể hiện sự đồng thuận đối với chủ trương. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận đó, vẫn còn những ý kiến, kiến nghị chính đáng liên quan đến đất đai, nhận khoán bảo vệ rừng, giao thông, chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế cần được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết phù hợp.

Tinh thần chỉ đạo đặt ra là phải tiếp tục phối hợp với TP Đồng Nai rà soát, hoàn thiện đề án; làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp sau điều chỉnh, bảo đảm quản lý dân cư, đất đai, bảo vệ rừng, giao thông kết nối và cung ứng dịch vụ công được liên tục, không phát sinh khoảng trống quản lý.

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền liên quan phải nắm chắc tình hình, thông tin đầy đủ, kịp thời cho Nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống lâu dài của người dân phải là yêu cầu xuyên suốt, để sự đồng thuận không chỉ dừng lại ở kết quả lấy ý kiến mà trở thành nền tảng cho quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng

Đầu tư đồng bộ, hiệu quả lâu dài

Cùng với điều chỉnh địa giới hành chính, việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP) là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự án được đề xuất điều chỉnh theo hướng đầu tư quy mô hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn triển khai, thay vì thực hiện phân kỳ rồi tiếp tục mở rộng khi tuyến đường đã đưa vào khai thác.

Điểm đáng chú ý là mở rộng nền đường từ 17 m lên 22 m trên chiều dài 30,83 km; mở rộng 16 cầu trên tuyến chính từ 17,5 m lên 22,5 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ điều chỉnh là 17.561 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.059 tỷ đồng, gồm 2.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 4.059 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương; vốn nhà đầu tư huy động khoảng 11.502 tỷ đồng. Theo tính toán sơ bộ được nêu trong tờ trình, đầu tư hoàn thiện ngay từ đầu có thể tiết kiệm khoảng 422 tỷ đồng so với phương án mở rộng sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chưa tính yếu tố trượt giá.

Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là 1 trong 3 dự án thành phần thuộc hệ thống cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có vai trò kết nối khu vực phía Nam với Lâm Đồng và Tây Nguyên. Khi được triển khai đồng bộ, dự án góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, rút ngắn thời gian kết nối, thúc đẩy giao thương, du lịch, dịch vụ và giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 20.

Tuy nhiên, quyết tâm đầu tư phải đi cùng yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn lực và tiến độ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh rà soát nhu cầu sử dụng đất, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và phương án tài chính; bảo đảm khả năng cân đối vốn, không để thiếu vốn làm gián đoạn thi công.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị đầy đủ; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp và ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Kỳ họp cũng xem xét 2 đề án quan trọng: Đề án Nâng cao năng lực thực hiện phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đề án Phòng không nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn ngày càng đặt ra nhiều nhiệm vụ, việc củng cố năng lực chủ động phòng ngừa, ứng phó có ý nghĩa thiết thực đối với bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và an toàn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bố trí nguồn lực phù hợp khả năng cân đối ngân sách. Trong đó, chú trọng củng cố lực lượng, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên địa bàn biên giới, khu vực trọng yếu và nơi có nguy cơ cao.

Cùng với đó, công tác cán bộ được yêu cầu thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy dân chủ, khách quan, công tâm; xem xét toàn diện tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực và uy tín, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy định.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi các nội dung được HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Đề nghị UBND tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan nắm bắt tâm tư, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị giải quyết.

Từ điều chỉnh địa giới hành chính đến đầu tư hạ tầng, củng cố quốc phòng, an ninh và công tác cán bộ, các nội dung tại kỳ họp đều đòi hỏi sự thống nhất giữa chủ trương lãnh đạo của Đảng, quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.