Quyết sách phải sớm thành hiện thực

Gồm những vấn đề khó, những điểm nghẽn từ thực tiễn phát triển Thủ đô, các quyết sách thông qua tại kỳ họp đã được bàn thảo kỹ lưỡng, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng, tính pháp lý và tính khả thi khi đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hệ thống chính trị Thủ đô sẽ bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện để các quyết sách sớm thành kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất.

Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: Thái Tuyến

1. Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, phức tạp, có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị và đời sống nhân dân Thủ đô.

Với yêu cầu rất cao đặt ra, kỳ họp được tổ chức thành 2 phiên để bảo đảm đủ thời gian quyết định các vấn đề lớn, quan trọng trong phát triển Thủ đô (ngày 28-10 và ngày 4-11). Các nội dung được thông qua tại phiên họp ngày 4-11 đã được các đại biểu HĐND thành phố xem xét thấu đáo, quyết định có chất lượng, tính khả thi cao và tin tưởng sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Các quyết nghị tập trung vào những vấn đề quan trọng về giao thông và dân sinh cấp bách, đó là: Thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp giải quyết điểm nghẽn giao thông; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng; thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường...

Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã quyết nghị điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội...

Các văn bản pháp lý quan trọng được HĐND thành phố thông qua đã đưa ra hướng giải quyết đồng thời nhiều vấn đề là những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong nhiều năm qua. Ý nghĩa hơn, đây là những vấn đề dân sinh cấp bách và nguồn lực cần được giải phóng để Thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với vị thế đặc biệt và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thông tin đáng chú ý nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân là HĐND thành phố thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung: Thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp giải quyết điểm nghẽn giao thông; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường. Đây là nghị quyết cá biệt nhằm thống nhất chủ trương theo nội dung UBND thành phố trình và báo cáo, từ đó tiếp tục triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo nội dung báo cáo của UBND thành phố được Nghị quyết thông qua, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm.

Trong đó, 2 dự án đường sắt trọng điểm là: Cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi; tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, sẽ tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động vận tải đường sắt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất GS1-1 tại phường Thượng Cát thực hiện theo lệnh khẩn cấp là rất phù hợp, bởi dự án mang ý nghĩa dân sinh sâu sắc và có tính cấp bách. Công trình hoàn thành nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ các công trình giao thông trọng điểm, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ổn định chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất.

Còn với dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, áp dụng lệnh khẩn cấp sẽ giúp rút ngắn thời gian thi công công trình và giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân trong khu vực.

Nhìn chung, việc áp dụng lệnh khẩn cấp đối với các công trình, dự án kể trên được thành phố xem xét trên cơ sở đánh giá sự cần thiết và tính cấp bách. Hai yếu tố quan trọng nhất được đánh giá rất kỹ lưỡng và toàn diện là phù hợp quy hoạch và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Một nội dung quan trọng nữa là thành phố tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở cho gần 11 nghìn hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội. Đây là vấn đề được nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027.

Điểm mấu chốt trong chính sách này là UBND cấp xã được áp dụng các văn bản của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp ban hành sau ngày 1-10-2009 làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

2. Phát biểu tại kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo thành phố đều khẳng định tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, vì sự phát triển Thủ đô của UBND thành phố và HĐND thành phố.

Các quyết sách thông qua tại kỳ họp đều là những vấn đề lớn, vấn đề khó nên được xem xét, đánh giá thấu đáo, toàn diện, bảo đảm phù hợp thực tiễn và tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trong báo cáo làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng trên địa bàn Thủ đô, đã nhấn mạnh quan điểm: “Ngay sau khi nghị quyết về đường sắt đô thị được thông qua, UBND thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện tất cả các quy trình quản lý, phân công rõ trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tổng thầu và các cơ quan liên quan, đồng thời sẽ thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin để HĐND thành phố theo dõi, giám sát”.

Một trong những vấn đề quan trọng được đề cập là quy mô đầu tư, kiểm soát suất đầu tư và phương án huy động nguồn lực, thông điệp được người đứng đầu UBND thành phố đưa ra là: “Mức giá 120 triệu USD/km là tối đa, không có chuyện trượt giá, không có chuyện phát sinh”.

Dự án cần nguồn lực rất lớn, vì vậy, với các phương án đã chuẩn bị, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và khả năng huy động của Thủ đô, thành phố tin tưởng sẽ từng bước cân đối, đáp ứng đủ nhu cầu vốn triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ thường xuyên cập nhật nhu cầu vốn và khả năng giải ngân của từng dự án, chủ động điều hành và bảo đảm nguồn lực được bố trí phù hợp, hiệu quả.

Đáng chú ý, việc HĐND thành phố thông qua nghị quyết chung đối với 3 nội dung nêu trên cho thấy tinh thần chủ động, thận trọng và cầu thị của UBND thành phố khi báo cáo, xin ý kiến HĐND thành phố về những vấn đề quan trọng, có tính chất đặc thù hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện, dù thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.

Đánh giá về nội dung này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho rằng: “Việc làm này thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cơ quan dân cử, đồng thời tạo thêm sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ trong quá trình xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện”.

3. Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thành công tốt đẹp với những điểm rất đáng chú ý.

Thứ nhất, kỳ họp tổ chức 2 phiên họp cho thấy HĐND thành phố và UBND thành phố đã chủ động phối hợp để dành thêm thời gian phù hợp nhằm xem xét kỹ lưỡng các vấn đề đưa ra tại kỳ họp, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng, tính pháp lý và tính khả thi.

Sự thận trọng và cầu thị của HĐND thành phố và UBND thành phố đã được minh chứng qua những chủ trương, chính sách được thông qua, qua đó khẳng định tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan liên quan trong việc giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề khó, điểm nghẽn từ thực tiễn phát triển Thủ đô.

Thứ hai, việc xem xét, thông qua các nội dung cho thấy kỳ họp đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển của Thủ đô. Việc đưa các quyết nghị này đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đô thị và đời sống nhân dân Thủ đô.

Yêu cầu quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện các quyết sách đã được HĐND thành phố thông qua. Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Điều cần tập trung ngay sau kỳ họp là tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả”.

Quan điểm này đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ bằng quyết tâm cao: “UBND thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả đạt được. Những nội dung đã đủ điều kiện sẽ được triển khai ngay, những vấn đề còn vướng mắc sẽ chủ động phối hợp giải quyết, không để kéo dài”.

Các quyết sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi những nội dung được HĐND thành phố thông qua kịp thời được cụ thể hóa thành kết quả, sản phẩm thiết thực trong thực tiễn, để người dân cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực. Đúng như thông điệp được Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà gửi gắm tại kỳ họp: “Tinh thần trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm tại kỳ họp sẽ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực; để mỗi nghị quyết được ban hành sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển Thủ đô và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

Ngay từ lúc này, hệ thống chính trị Thủ đô cần bắt tay ngay vào việc hiện thực hóa các quyết sách được thông qua tại kỳ họp, từ đó góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.