Quyết sách phải được đo bằng chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân

Rõ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Tăng trưởng cao phải đi cùng chất lượng và hiệu quả. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, khi mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 được đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức về sức mua, đầu tư, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và áp lực lạm phát.

ĐBQH Lã Thanh Tân (TP. Hải Phòng) phát biểu thảo luận tổ sáng 18/10 về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Ảnh: Lâm Hiển

Nhìn lại 9 tháng năm 2026, đại biểu Quốc hội ghi nhận những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP đạt 9,01%, Chính phủ điều hành kinh tế - xã hội dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu do Quốc hội giao. Nỗ lực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược tiếp tục tạo thêm động lực phát triển.

Kết quả đạt được cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn. Mục tiêu tăng trưởng cao không thể chỉ dựa vào việc gia tăng quy mô đầu tư hay thúc đẩy giải ngân vào những tháng cuối năm, mà cần xác định đúng động lực tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm mỗi chính sách được triển khai đều tạo ra giá trị thực chất.

Thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (Thành phố Huế) đề nghị rà soát, phân loại các dự án đầu tư công chậm giải ngân, chậm tiến độ, tồn đọng; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả đầu ra. Ý kiến thu hút sự quan tâm của cử tri bởi yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư không chỉ ở tỷ lệ giải ngân, mà còn ở tiến độ hoàn thành, chất lượng công trình và khả năng đưa vào sử dụng, tránh tình trạng giải ngân vốn nhưng công trình chậm phát huy hiệu quả, thậm chí xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực.

ĐBQH Nguyễn Thị Sửu (TP. Huế) phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Trao đổi xung quanh nội dung này, đa số người dân mong các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả. Với cử tri Nguyễn Kim Hồi (Hưng Yên), điều quan trọng không chỉ là vốn được phê duyệt, giải ngân bao nhiêu, mà là đường sá đi lại thuận lợi, hạ tầng phục vụ tốt sản xuất, đời sống và công trình sử dụng bền lâu. Vì vậy, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn xử lý từng dự án; khắc phục tình trạng chậm tiến độ, thi công kém chất lượng, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm niềm tin của người dân.

Không chỉ đầu tư công, chất lượng tăng trưởng còn phụ thuộc vào khả năng khơi thông nguồn lực của khu vực tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Một số đại biểu chỉ ra những thách thức khi sức mua chưa thực sự bứt phá, đầu tư tư nhân còn hạn chế và nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số. Điều này nhận được sự đồng thuận và quan tâm của cử tri. Thực tế này cho thấy, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần hướng đến tháo gỡ những trở ngại cụ thể, từ thủ tục hành chính, tiếp cận tín dụng đến hạ tầng công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Khi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng trưởng kinh tế mới thực sự lan tỏa đến đời sống.

Chuyển từ chủ trương sang thực thi, lấy hiệu quả làm thước đo

Nếu khơi thông nguồn lực là điều kiện cần, thì tổ chức thực hiện hiệu quả là điều kiện quyết định để các mục tiêu phát triển trở thành hiện thực. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh khi thảo luận tổ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Ý kiến của ĐBQH Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) đề nghị chuyển mạnh từ “chủ trương” sang “thực thi”, gắn nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu được dư luận và cử tri tán thành. Theo đó, mỗi nhiệm vụ trọng tâm cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, tiến độ, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ; kết quả thực hiện phải là căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.

ĐBQH Trần Thị Hồng Thanh (Ninh Bình) phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đang tiếp tục vận hành, nhiều nhiệm vụ được triển khai trực tiếp tại xã, phường, đặc khu. Việc phân cấp, phân quyền tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn ở cấp xã cho thấy, việc bố trí nhân lực và điều kiện làm việc phải tính đến quy mô địa bàn, dân số và đặc điểm dân cư. Sau sắp xếp, xã Ia Krêl, Gia Lai có diện tích tự nhiên 146,92km², dân số hơn 22.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu vực khiến việc nắm bắt tâm tư, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và tổ chức thực hiện chính sách đòi hỏi cán bộ cơ sở phải đi lại nhiều, xử lý khối lượng công việc lớn. Từ thực tiễn này, đại biểu Trương Công Nam, HĐND xã Ia Krêl nhấn mạnh yêu cầu tổ chức hoạt động ở cơ sở phải phù hợp với địa bàn sau sáp nhập, bảo đảm cán bộ có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ và phục vụ người dân. Phân cấp, phân quyền chỉ phát huy hiệu quả khi đi đôi với nguồn lực tương xứng; giao nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm, thời hạn và điều kiện thực hiện cụ thể.

Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là quyết định chủ trương, chính sách mà còn phải theo dõi, giám sát việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn. Chính phủ và chính quyền địa phương cụ thể hóa quyết sách thành nhiệm vụ rõ ràng, gắn với trách nhiệm và kết quả thực hiện.

Niềm tin của cử tri được củng cố khi những kiến nghị chính đáng được lắng nghe, tiếp thu và từng bước được giải quyết kịp thời. Việc nhiều kiến nghị được Quốc hội tiếp thu cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy tiếng nói từ cơ sở đang góp phần hoàn thiện chính sách. Từ một dự án hoàn thành đúng tiến độ, thủ tục hành chính được rút ngắn đến chính sách đến đúng đối tượng, hiệu quả quyết sách phải được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống.

Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 vì thế không chỉ là yêu cầu về tốc độ, mà còn là phép thử năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Khi trách nhiệm được xác định rõ, điểm nghẽn được tháo gỡ đúng địa chỉ và kiến nghị của người dân được phản hồi bằng kết quả thực chất, quyết sách tại nghị trường mới thực sự trở thành động lực phát triển.