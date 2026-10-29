Quyết sách những vấn đề chiến lược cho giai đoạn phát triển mới

Theo chương trình kỳ họp, HĐND thành phố sẽ làm việc trong 1,5 ngày, từ ngày 29 đến sáng 30/10/2026. Đây là kỳ họp chuyên đề có khối lượng nội dung lớn, với việc xem xét, thảo luận và thông qua 47 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, cùng nhiều dư địa và nguồn lực mới. Tuy nhiên, thành phố cũng đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Do đó, việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước thành những quyết sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp.

Điểm nhấn của kỳ họp lần này là việc xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào ba trụ cột lớn gồm: quy hoạch phát triển, hoàn thiện thể chế và huy động nguồn lực đầu tư. Theo lãnh đạo HĐND thành phố, đây là những nội dung vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với tiến trình phát triển của TP Hồ Chí Minh trong nhiều thập niên tới.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất là việc xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch này được xác định là khung chiến lược định hình không gian phát triển, năng lực cạnh tranh và định hướng phân bổ nguồn lực cho toàn thành phố trong tương lai. Theo định hướng được trình tại kỳ họp, thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm; tăng cường liên kết giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái; đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh quy hoạch, nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Có 17 nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo luật mới trên nhiều lĩnh vực như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh, huy động nguồn vốn đầu tư; phát triển khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp; phát triển kinh tế biển; chính sách cho khu công nghệ cao; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa, thể thao, y tế và bảo tồn di sản văn hóa.

Theo đánh giá của các cơ quan thẩm tra, đây là nhóm nghị quyết có ý nghĩa mở rộng dư địa phát triển, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện để TP Hồ Chí Minh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới. Đồng thời, các chính sách cũng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ VI, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI.

Trong lĩnh vực đầu tư công, HĐND thành phố sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cũng như quyết định chủ trương đầu tư đối với nhiều công trình, dự án trọng điểm. Nổi bật là các dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Anh - An Dương Vương; đường Tân Kỳ Tân Quý; cải tạo môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng và kênh Hy Vọng. Đây đều là những dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Kỳ họp cũng dành thời gian xem xét nhiều nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sắp xếp tổ chức; cơ chế phát triển nguồn nhân lực y tế; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú; các chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, thể thao và giảm nghèo bền vững.

Đáng chú ý, danh mục dự thảo nghị quyết cho thấy sự quan tâm lớn của thành phố đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Nhiều chính sách mới được trình xem xét liên quan đến bảo vệ di sản, tôn tạo các công trình có giá trị lịch sử - văn hóa, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tham gia bảo tồn di sản; cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao; chính sách phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, điểm cốt lõi của Kỳ họp thứ VI là gắn kết chặt chẽ giữa ba yếu tố: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế tạo động lực đổi mới và nguồn lực bảo đảm hiện thực hóa các chủ trương phát triển. Thành công của kỳ họp sẽ góp phần đặt nền móng quan trọng để TP Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, khắc phục các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.