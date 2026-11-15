Quyết sách mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực phát triển

Trong đó, nổi bật là những quyết sách nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, tài chính, kinh doanh; đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 10% trở lên trong năm 2027; đồng thời kỳ họp nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả.

Một trong những dấu ấn nổi bật của đợt 1 kỳ họp thứ hai là tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hoạt động lập pháp, hướng trọng tâm vào những vấn đề đang cản trở sự phát triển. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá, yêu cầu đặt ra không chỉ là ban hành thêm chính sách mà quan trọng hơn là tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và ổn định.

Điều này được thể hiện rõ qua việc Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận các dự án luật có tác động trực tiếp đến nền kinh tế như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và các luật về thuế. Những nội dung quan trọng này được các đại biểu tập trung phân tích đều hướng đến một mục tiêu chung: Bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, giảm chồng chéo, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực.

Đặc biệt, nhóm chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản có ý nghĩa quan trọng bởi đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển. Các vấn đề về điều kiện kinh doanh bất động sản, công khai thông tin dự án, giao dịch, chuyển nhượng dự án, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được đặt ra với yêu cầu phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm hài hòa lợi ích, không tạo thêm rào cản cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Một nội dung đáng chú ý khác của kỳ họp là việc xem xét điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo 2 địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện, thực hiện bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài sản, dự án và điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm quản lý nhà nước liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Nếu hoạt động lập pháp tạo dựng khuôn khổ thể chế thì phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 12-11 là diễn đàn quan trọng để làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành và những giải pháp cụ thể đối với các vấn đề nóng của đời sống kinh tế - xã hội. Hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ được lựa chọn đều gắn với những động lực phát triển có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn mới.

Nhìn từ kết quả đợt 1 kỳ họp thứ hai có thể khẳng định Quốc hội đã tạo được nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, giá trị của mỗi đạo luật, nghị quyết không chỉ nằm ở tỷ lệ biểu quyết tán thành hay thời điểm ban hành, mà phải được đo bằng hiệu quả thực thi, bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ đặt ra sau đợt 1 kỳ họp thứ hai là các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan liên quan phải khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết với tinh thần cầu thị, thận trọng, bảo đảm tính thống nhất, khả thi. Đối với những cơ chế đã được tháo gỡ, cần sớm cụ thể hóa thành quy trình, hướng dẫn rõ ràng, tránh tình trạng luật đã thông qua nhưng việc triển khai vẫn ách tắc vì thiếu hướng dẫn hoặc tâm lý sợ trách nhiệm.

Đợt 2 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21-11, vì thế có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn tất các nội dung còn lại. Điều cần thiết là tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, bảo đảm mỗi quy định khi ban hành đều giải quyết được vấn đề thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động từ đợt 1 của kỳ họp thứ hai cần được tiếp nối bằng quyết tâm tổ chức thực hiện đến cùng. Đó cũng chính là thước đo thực chất nhất đối với hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, tạo nền tảng để đất nước tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và những năm tiếp theo.