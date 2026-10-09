Quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả

UBND phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng chuẩn hóa quy trình giải quyết đơn thư, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ trong tiếp công dân, giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân. Ảnh: Phạm Vân

Dư luận cử tri, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cho rằng, thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta không chỉ mang tầm vóc của một định hướng chiến lược quốc gia, mà còn truyền đi một luồng sinh khí mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự cường, vạch ra con đường phát triển bền vững: lấy tự chủ chiến lược làm nền tảng, hành động quyết liệt làm chìa khóa và lòng dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

Thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng

Thực tiễn lịch sử cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo và qua các thời kỳ minh chứng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện sự nghiệp “Đổi mới”, đưa đất nước ta từ một nước nghèo, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, vươn lên trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, GNI của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10%/năm. Đời sống mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, xa, miền núi, hải đảo đều được cải thiện mà bất cứ ai cũng cảm nhận được rõ ràng. Nước ta đã hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, toàn diện, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng nâng cao. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; là đối tác với 38 nước (gồm có Đối tác Toàn diện, Đối tác Chiến lược, Đối tác Chiến lược Toàn diện), là thành viên của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 259 chính đảng, với 119 quốc gia trên thế giới.

Để giữ vững và không ngừng phát huy thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, nhân dân kỳ vọng và luôn đặt niềm tin vào những quyết sách sáng suốt của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 trọng tâm cần tập trung giải quyết. Đó là: nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên mà đó là yêu cầu sống còn để xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc, xứng tầm với sứ mệnh lịch sử của Đảng, đưa đất nước phát triển bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Để tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, khoa học, phù hợp với quy luật khách quan, người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta yêu cầu phải hình thành cơ chế để các tổ chức đảng, từng đảng viên tự phát hiện, tự sửa chữa khuyết điểm. Phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp từ việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng, giải quyết quyền lợi chính đáng và sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, bứt phá

Một trong những nội dung lớn trong chương trình Hội nghị Trung ương 4 lần này được cử tri và nhân dân hết sức quan tâm là tổng kết và đưa ra những quyết sách về đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Nhân dân hiểu rằng, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã và đang được thực hiện là sự đột phá chiến lược về thể chế; là việc khó, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ. Thành quả bước đầu chứng minh bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tư duy vượt trước, mang tầm vóc thời đại của Đảng ta - một Đảng cách mạng, khoa học và chân chính, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Cử tri và nhân dân kỳ vọng các quyết sách của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV sẽ sớm đi vào thực tiễn, tạo được động lực tăng trưởng mạnh mẽ, bứt phá trong năm 2027, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ.