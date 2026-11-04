Quyết sách của Tổng thống Trump khiến đảng Cộng hoà thảm bại trước Dân chủ?

Theo The Guardian, Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau khi đánh bại đối thủ trên phạm vi toàn quốc bằng hàng loạt chiến thắng mang tính lịch sử. Kết quả này giúp Đảng Dân chủ có thêm lợi thế đáng kể trong việc giám sát và kiềm chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Ứng viên Đảng Dân chủ Abdul El-Sayed giành chiến thắng ở bang Michigan.

Quyết sách sai lầm dẫn đến thất bại thảm hại

Tổng thống Trump từng tạo dựng được liên minh cử tri rộng rãi, quy tụ người da màu, cộng đồng gốc Mỹ Latin và giới trẻ, qua đó mang lại lợi thế đáng kể cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tuy nhiên, ông Trump không giữ được sự ủng hộ này trong nhiệm kỳ của mình, thậm chí khiến một bộ phận cử tri bảo thủ thất vọng khi kinh tế không đạt được những kết quả như mong đợi và Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến gây tốn kém.

Một trong những quyết định gây tranh cãi lớn nhất của ông Trump là thúc đẩy việc phân chia lại bản đồ bầu cử sớm hơn thông lệ nhằm củng cố và duy trì thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Động thái này lập tức vấp phải phản ứng từ các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát, khi họ cũng triển khai những biện pháp tương tự để đối phó.

Kết quả là lợi thế mà phe Cộng hòa kỳ vọng giành được bị thu hẹp, trong khi chiến lược của ông Trump còn làm gia tăng sự bất mãn trong một bộ phận cử tri da màu, những người lo ngại quyền lực và tiếng nói chính trị của cộng đồng mình sẽ bị suy giảm.

Việc ông Trump can dự sâu vào quá trình lựa chọn ứng viên cũng trở thành bất lợi đối với Đảng Cộng hòa. Tại Texas, ứng viên được ông hậu thuẫn là Tổng chưởng lý bang Ken Paxton đã thất bại trước ông James Talarico. Chiến thắng này giúp ông Talarico trở thành thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đầu tiên của Texas sau 38 năm.

Người dân theo dõi kết quả kiểm phiếu tại Mỹ. (Ảnh: AP)

Tại Bắc Carolina, ông Trump gây sức ép khiến Thượng nghị sĩ Thom Tillis quyết định không tái tranh cử sau khi 2 người có bất đồng về lập pháp. Nghị sĩ Tillis rời cuộc đua tạo thêm lợi thế cho cựu Thống đốc Dân chủ Roy Cooper, với 4 thập kỷ kinh nghiệm chính trường và kết quả truyền thông Mỹ xướng tên ông Cooper giành chiến thắng vào ngày 3/11.

Ông Trump cũng tìm cách tăng cường quyền kiểm soát trong nội bộ đảng bằng cách từng bước gạt bỏ những nghị sĩ không thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối, trong đó có Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie và một số thượng nghị sĩ bang Indiana. Những động thái này cho thấy sức ảnh hưởng của Tổng thống đối với phong trào MAGA, song không giúp Đảng Cộng hòa giữ được ghế tại Quốc hội.

Chưa dừng lại, nguyên nhân then chốt dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa còn được cho là xuất phát từ cuộc chiến với Iran do Tổng thống Trump phát động vào cuối tháng 2/2026. Chiến dịch quân sự với mục tiêu lật đổ giới lãnh đạo Iran kéo dài nhiều tháng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.

Giá xăng tại Mỹ leo lên mức trung bình trên 4 USD/gallon, thậm chí thiết lập kỷ lục mới ngay trước ngày bầu cử. Giá dầu diesel còn tăng mạnh hơn, có thời điểm vượt 6,5 USD/gallon, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển, nông nghiệp và sinh hoạt của hàng triệu hộ gia đình. Nhiều phân tích cho thấy cuộc chiến khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm ít nhất 1.200 USD.

Sau tình trạng lạm phát xảy ra trong nhiệm kỳ trước, cử tri Mỹ một lần nữa đặc biệt quan tâm đến vấn đề “khả năng chi trả”.

Các cuộc khảo sát được thực hiện sau bầu cử cho thấy gần 90% cử tri đánh giá chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc có tính quyết định khi lựa chọn ứng viên. Trong khi đó, khoảng 2/3 số người được hỏi cho rằng các chính sách của ông Trump là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao.

Kết quả bầu cử làm khó Tổng thống Trump

Cùng với thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Hạ viện, Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả 2 viện Quốc hội từ năm tới, lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Với chiến thắng lần này, Đảng Dân chủ có thể ngăn cản chương trình lập pháp của Tổng thống Trump và tiến hành các cuộc điều tra trên diện rộng đối với chính quyền của ông. Lãnh đạo Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao và các quan chức cấp cao.

Tổng thống Trump sẽ gặp nhiều khó khăn trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Cụ thể, việc giành quyền kiểm soát Thượng viện sẽ giúp đảng Dân chủ có thêm quyền lực để ngăn cản không chỉ chương trình lập pháp của Tổng thống Trump mà còn cả những quyết định bổ nhiệm của ông vào nội các và hệ thống tư pháp liên bang. Điều này bao gồm vị trí tại Tòa án Tối cao Mỹ, nơi thẩm phán bảo thủ hiện chiếm ưu thế với tỷ lệ 6 - 3.

“Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về thất bại mà Đảng Cộng hòa đối mặt. Ngay trước ngày bầu cử, ông ấy còn xuất hiện bên Hồ Phản chiếu, thể hiện sự quan tâm đến những dự án nhằm đánh bóng tên tuổi hơn là các vấn đề người dân thực sự quan tâm”, ông Jonathan Martin, nhà bình luận chính trị của tờ Politico chỉ trích Tổng thống Mỹ.

Giới phân tích nhận định, việc Đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát cả 2 viện thuộc Quốc hội Mỹ sẽ mở ra giai đoạn đối đầu trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Điều này ám chỉ đa số cử tri Mỹ không tán thành chương trình nghị sự của ông Trump.

Trong phản ứng đầu tiên sau khi nhận tin Đảng Cộng hòa thất bại ở Hạ viện, Tổng thống Trump tuyên bố điều này là do tên của ông không có trên phiếu bầu cử giữa kỳ. “Tên tôi không có trên lá phiếu. Nếu có, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo rồi! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cho đến khi có thông tin Đảng Dân chủ giành chiến thắng hoàn toàn ở cả 2 viện, ông Trump cuối cùng cũng gửi lời chúc mừng đối thủ. “Tôi xin chúc mừng Đảng Dân chủ. Họ làm rất tốt. Họ chờ đợi điều này suốt 11 năm và cuối cùng họ đã đạt được”, ông Trump nói.