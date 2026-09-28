Quyết sa thải nhân viên có 'chống lưng mạnh', Phương bị dọa cách chức

Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Mùa hè năm ấy", mâu thuẫn trong tư duy quản lý đã xảy ra giữa Tùng (Trọng Lân) và Phương (Minh Thu). Tùng muốn khép lại vụ việc vi phạm của chị Châu bằng hình thức nhẹ nhàng như kiểm điểm, trừ lương, nhằm "giữ mối quan hệ" vì Châu cũng là người quen phía vợ cũ của Chủ tịch tập đoàn.

Phương giữ lập trường nguyên tắc, coi hành vi cố tình sửa dữ liệu và đổ lỗi cho người khác là vi phạm nghiêm trọng. Việc bao che cho sai phạm chỉ vì "chống lưng mạnh" không chỉ làm giảm uy tín quản lý của cô mà còn phá vỡ kỷ cương công ty.

Phương và Tùng tranh cãi trong giải quyết vụ việc sai phạm tại khách sạn. Ảnh VTV

Chị gái Tùng là phu nhân hiện tại của Chủ tịch tập đoàn, dọa sẽ cho Phương nghỉ việc ở vị trí Phó Giám đốc khách sạn. Thấy vậy, Tùng lên tiếng nhận trách nhiệm. Chị yêu cầu Tùng phải tập trung giải quyết dứt điểm nhân viên cấp dưới và còn dọa nếu không xử lý êm thấm, lời xin từ chức của Tùng sẽ lập tức bị hiện thực hóa.

Chị gái của Tùng trách móc em trai chưa biết giải quyết êm thấm chuyện xảy ra ở khách sạn. Ảnh VTV

Trong khi đó, Khánh (Tô Dũng) chủ động đứng đợi trước sảnh khách sạn, nơi Phương làm việc để rủ cô đi ăn trưa với lý do quan tâm đến sức khỏe của cô và muốn cảm ơn việc bán hàng giúp. Sự săn sóc chu đáo khi Khánh ân cần tự tay chọn và đội mũ bảo hiểm cho Phương khiến cô vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng.

Sau một hồi nhiệt tình quá mức, Khánh đã nhận ra và hỏi Phương rằng việc cài quai mũ bảo hiểm giúp Phương là có "hơi nhiệt" hơn mức bình thường không. Phương đồng ý là "hơi nhiệt" khiến Khánh đột ngột buông tay để Phương tự cài mũ bảo hiểm, điều này khiến cô nàng bất ngờ và hụt hẫng.

Khánh rủ Phương đi ăn để cảm ơn. Ảnh VTV

Tập 22 phim "Mùa hè năm ấy"phát sóng lúc 20h ngày 28/9 trên VTV3.