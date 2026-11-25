Iran khẳng định, thời kỳ của trừng phạt và cấm vận đã chấm dứt. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Rezaei cho rằng, kế hoạch phong tỏa Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thất bại và cũng vô ích như chiến lược quân sự của Washington.

Ông nhấn mạnh: “Toàn thể dân tộc Iran, lực lượng vũ trang và toàn bộ bộ máy nhà nước vẫn kiên quyết phá vỡ lệnh phong tỏa và đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào”.

Theo quan chức Iran, một “trật tự thế giới mới” đang hình thành thông qua việc các quốc gia đẩy lùi trừng phạt và mở rộng hợp tác, khiến vai trò của những bên áp đặt các biện pháp này trở nên “nhỏ bé hơn bao giờ hết”. “Thời kỳ của các lệnh trừng phạt và bao vây cấm vận đã chấm dứt”, ông Rezaei tuyên bố.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép với Tehran thông qua sáng kiến mới mang tên Lực lượng đặc nhiệm “Cổng Sắt”. Mỹ tuyên bố chiến dịch này nhằm mở rộng lệnh phong tỏa hải quân hiện nay, hướng tới các biên giới trên bộ và tuyến thương mại của Iran qua Biển Caspi.

Liên quan diễn biến xung đột Mỹ-Iran, cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ahmad Vahidi, cảnh báo, xung đột tiếp theo có thể không chỉ giới hạn trong khu vực mà lan tới bất kỳ địa điểm nào nếu tình hình đòi hỏi. Ông nhấn mạnh, các đối thủ của Iran cần hiểu rằng, một cuộc xung đột trong tương lai không nhất thiết chỉ diễn ra trên chiến trường khu vực.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy và quan chức thuộc tổ chức bán quân sự Basij, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, tuyên bố việc di dời các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực không làm thay đổi quyết tâm đối phó với các mối đe dọa của Tehran.

Nhấn mạnh Iran có thể tấn công các căn cứ của Mỹ bất kể chúng đặt ở đâu, ông Abdollahi cho rằng, năng lực tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ và Israel, buộc hai nước phải rút lui.