Quyết nghị những cơ chế chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ
Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá XVII được tổ chức từ ngày 28/10/2026, với 25 nội dung quan trọng được đưa ra xem xét, thảo luận và cho ý kiến. Kỳ họp cũng đã thống nhất dành thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng hai nội dung trọng tâm. Phiên họp tiếp theo được tổ chức vào sáng 4/11 để UBND thành phố có thêm thời gian tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ; các Ban HĐND tiếp tục thẩm tra, cung cấp đầy đủ thông tin để đại biểu có căn cứ nghiên cứu, thảo luận trước khi đưa ra quyết định.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-nghi-nhung-co-che-chinh-sach-dac-thu-chua-co-tien-le-246261104200455495.htm