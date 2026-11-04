Quyết nghị những cơ chế chính sách đặc thù, chưa có tiền lệ

Nhằm góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand, triển khai Kế hoạch đối ngoại năm 2026 của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong các ngày từ 02-04/11/2026, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại New Zealand.