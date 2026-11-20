Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Thời gian qua, trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn phụ trách, Đội CSGT đường bộ số 9 đã chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung vào những khu vực có mật độ phương tiện vận tải lớn, thường xuyên phát sinh vi phạm.

Nội dung kiểm tra chú trọng các hành vi chở hàng quá tải, không che chắn thùng xe, để đất, cát, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường và những vi phạm khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, ngày 18-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 3.5 (đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng) và quốc lộ 21A, Đội CSGT đường bộ số 9 đã kiểm tra và xử lý 2 trường hợp xe tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống mặt đường và 1 trường hợp xe ô tô biển vàng (hộ kinh doanh) chở quá tải trọng từ 10 đến 30%. Đây là hành vi vi phạm không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 9 tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 3.5 (đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng). Ảnh: HL

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành xác minh hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời, yêu cầu lái xe nghiêm túc khắc phục hậu quả, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn hàng hóa, không để vật liệu tiếp tục rơi vãi trong quá trình lưu thông.

Thực tế, mặc dù chưa hoàn thành toàn tuyến nhưng đường 3.5 là tuyến giao thông có vai trò kết nối nhiều khu vực, lưu lượng phương tiện qua lại tương đối lớn. Cùng với quá trình đô thị hóa, triển khai các dự án xây dựng, nhu cầu vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên tuyến ngày càng tăng. Nếu phương tiện không được che chắn đúng quy định, chở hàng quá đầy hoặc để vật liệu rơi xuống đường sẽ gây bụi bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Đáng lo ngại, những vật liệu như cát, đá nhỏ rơi vãi trên mặt đường có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ xử lý tình huống, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi lưu thông với tốc độ cao. Do đó, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm là giải pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông từ những hành vi tưởng chừng nhỏ nhưng tiềm ẩn hậu quả lớn.

Không chỉ tập trung trên tuyến đường 3.5 và quốc lộ 21A, thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 9 đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm thuộc địa bàn phụ trách, nhất là những khu vực có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa, gần công trường xây dựng, điểm tập kết vật liệu và các tuyến đường thường xuyên phát sinh vi phạm.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi như chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; không che chắn hoặc che chắn không bảo đảm; để đất, cát, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe và các hành vi vi phạm khác. Việc kiểm tra được triển khai thường xuyên, kết hợp tuần tra lưu động với kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Nâng cao ý thức chấp hành của chủ xe và tài xế

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị xác định việc kiểm soát hoạt động của xe tải, xe vận chuyển vật liệu xây dựng là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Bởi đây là nhóm phương tiện có kích thước, tải trọng lớn, nếu người điều khiển không chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển hàng hóa, che chắn và bảo đảm an toàn kỹ thuật sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra được triển khai thường xuyên, kết hợp tuần tra lưu động với kiểm soát tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Ảnh: HL

Theo Trung tá Phạm Văn Luyến, thời gian qua, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào các tuyến đường trọng điểm, khu vực có mật độ phương tiện vận tải lớn và những địa bàn thường xuyên có hoạt động xây dựng. Quan điểm của đơn vị là phát hiện đến đâu xử lý nghiêm đến đó, không để các hành vi vi phạm kéo dài, tái diễn, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông và đời sống nhân dân.

Đặc biệt, công tác kiểm tra không chỉ tập trung vào xử lý các lỗi vi phạm trực tiếp mà còn hướng tới phòng ngừa từ sớm, từ xa. Bên cạnh việc lập biên bản, xử phạt theo quy định, lực lượng CSGT chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, từng bước hình thành thói quen vận chuyển hàng hóa an toàn, đúng quy định, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trung tá Phạm Văn Luyến cũng cho rằng, để hạn chế hiệu quả tình trạng xe tải vi phạm, bên cạnh trách nhiệm của người điều khiển phương tiện cần có sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp vận tải, chủ công trình và đơn vị thi công. Các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ khối lượng hàng hóa trước khi xe xuất bến; trang bị bạt che phủ kín thùng xe; không chở vật liệu vượt thành thùng; đồng thời tổ chức vệ sinh phương tiện, bánh xe trước khi lưu thông ra đường công cộng. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế đất, cát, bùn bẩn phát tán ra môi trường và bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý hoạt động vận tải, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện thực hiện đúng quy định.