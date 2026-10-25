Quyết liệt xử lý xe tải lớn cố tình đi vào đường cấm

Ngày 25-10, đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT, Công an thành phố) cho biết, dù đã liên tục tuyên truyền và nhắc nhở, nhiều tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện vào đường cấm, ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý tình trạng xe tải lớn đi vào đường cấm

Để ngăn chặn, quyết liệt xử lý vi phạm, đơn vị đã triển khai lực lượng kết hợp giữa chốt chặn và tuần tra lưu động, qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý kịp thời. Tính riêng từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Trạm CSGT Hòa Hải đã lập biên bản xử phạt 10 trường hợp xe tải đi vào đường cấm với mức phạt 5 triệu đồng mỗi trường hợp. Ngoài ra, xử lý hơn 30 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe

Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành rà soát lại hạ tầng, khắc phục, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo hiệu đường bộ phù hợp với phương án tổ chức giao thông thực tế tại các tuyến đường phía đông sông Hàn. Trong thời gian đến, Trạm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe.

Bảo Nam