Quyết liệt xử lý vi phạm sử dụng chất cấm và mất an toàn thực phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi

Tổng đàn heo của thành phố đạt hơn 3,9 triệu con; tổng đàn gia cầm đạt gần 38 triệu con; đàn trâu, bò khoảng 160 ngàn con; 3,5 triệu con thủy cầm. Khó khăn trong công tác quản lý chăn nuôi, thú y là ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế, vẫn có tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vì lợi ích kinh tế; mức xử phạt chưa đủ tính răn đe. Quy trình kiểm dịch động vật chỉ quy định kiểm soát tập trung vào các bệnh truyền nhiễm động vật, không có quy định kiểm tra chất cấm chăn nuôi, khó khăn trong việc kiểm soát chất cấm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Bình Nguyên

Thành phố có 67 cơ sở giết mổ đang hoạt động, công suất bình quân khoảng 3 ngàn con heo/ngày, 250 ngàn con gia cầm/ngày. Thị trường tiêu thụ, khoảng 30-40% sản phẩm tiêu thụ tại thành phố Đồng Nai, 60-70% cung ứng cho các tỉnh, thành phố khác. Trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố kiểm tra và xử lý 36 trường hợp vi phạm về giết mổ động vật không phép, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; phạt tiền 251 triệu đồng; tiêu hủy gần 2,8 tấn sản phẩm động vật.

Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, Công an thành phố và UBND cấp xã, phường trong kiểm tra, xác minh việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi vỗ béo có nguy cơ cao.

Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt là các xã, phường có chăn nuôi, phải quan tâm xây dựng vùng an toàn dịch bệnh gắn với chăn nuôi an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm của địa phương rất quan trọng, lãnh đạo 95 xã, phường phải tăng cường công tác chỉ đạo trong công tác quản lý chăn nuôi, thú y, giết mổ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm...

Với các điểm trung chuyển, cơ sở nuôi vỗ béo, nếu không đáp ứng đúng quy định về vệ sinh môi trường, chăn nuôi an toàn thì phải dừng nuôi. Các lò giết mổ phải tăng cường kiểm tra đầu vào, không tiếp tay cho vi phạm, sử dụng heo không rõ nguồn gốc; đảm bảo sản phẩm chăn nuôi bán ở chợ tạm hay chợ chính thức đều phải được quản lý, kiểm soát được nguồn gốc, tiến tới dẹp tình trạng kinh doanh bán rong, chợ tự phát.

Các địa phương cũng phải tăng cường quản lý các cơ sở chế biến giò, chả, nem, tổ chức kiểm tra liên ngành về chất lượng. Những trường hợp vi phạm phải công khai trên truyền thông và xử lý nghiêm để hạn chế, chấm dứt vi phạm. Với các vụ vi phạm đã bị phát hiện, xử lý hình sự, đề nghị tổ chức các phiên xử án lưu động, công khai rộng rãi, tuyên truyền đến người chăn nuôi, tiểu thương, giáo dục trong cộng đồng dân cư việc tuân thủ duy định về an toàn thực phẩm.