Quyết liệt xử lý tình trạng rác thải tồn đọng tại các địa phương

Rác thải sinh hoạt ùn ứ, tồn đọng tại xã Xuân Du đã được xử lý.

Thu gom, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn đọng

Ngay sau khi có phản ánh về tình trạng rác thải ùn ứ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, xác minh nguyên nhân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý, không để rác thải tồn đọng kéo dài.

Tại xã Xuân Du, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Gia Phúc JPC tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Xã cũng làm việc với các trưởng thôn và đơn vị thu gom, thống nhất lịch thu gom định kỳ mỗi tuần một lần vào chủ nhật; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, rác thải tại các vị trí được phản ánh cơ bản đã được thu gom, xử lý.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại xã Xuân Du trong ngày 24/10

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Xuân Du, cho biết: “Đến nay, tình trạng rác thải tồn đọng trên địa bàn cơ bản đã được giải quyết. Xã Xuân Du đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập kết rác đúng thời gian, địa điểm; đầu tư thêm các thùng đựng rác tại một số điểm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phối hợp với đơn vị thu gom duy trì lịch trình, từng bước ổn định công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn đọng

Cùng với Xuân Du, tình trạng rác thải tồn đọng tại một số địa bàn khác thuộc huyện Như Thanh cũ cũng đang được tập trung khắc phục. Ngay trong sáng 24/10, sau khi được đôn đốc, các địa phương và đơn vị thu gom là Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Công Chính Nông Cống đã triển khai phương tiện, tổ chức thu gom tại những khu vực còn rác tồn đọng.

Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Công Chính Nông Cống phối hợp với các địa phương thực hiện việc thu gom rác thải

Tại xã Yên Thọ, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 50 tấn mỗi tuần. Trước tình trạng thu gom bị gián đoạn, địa phương đã phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, vận động người dân chủ động xử lý rác tại nguồn, đồng thời tổ chức thu gom lượng rác tồn đọng. Đến nay, tình trạng rác tồn đọng cơ bản đã được giải quyết, hoạt động thu gom đang được triển khai trở lại.

Ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, cho biết: “Địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động xử lý rác tại nguồn, phối hợp triển khai các giải pháp thu gom lượng rác tồn đọng, không để ảnh hưởng kéo dài đến môi trường và đời sống người dân. Đối với kinh phí dịch vụ, xã đang rà soát, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí thanh toán cho đơn vị thu gom, duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn”.

Chủ động phương án, không để rác thải tồn đọng tái diễn

Qua kiểm tra thực tế, bên cạnh những địa bàn đã tập trung khắc phục, vẫn còn nơi chưa chủ động phương án xử lý khi đơn vị thu gom dừng hoạt động hoặc gặp khó khăn. Việc thiếu phương án thay thế kịp thời có thể khiến rác thải tiếp tục ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các xã khẩn trương rà soát toàn diện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ động bố trí đơn vị thu gom đủ năng lực, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục. Các địa phương phải xây dựng phương án dự phòng khi phát sinh sự cố, không để xảy ra tình trạng gián đoạn dịch vụ mà không có giải pháp xử lý, để rác thải tồn đọng kéo dài.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu các địa phương triển khai các phương án xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn đọng

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Sở yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng, đồng thời chủ động phương án thu gom, vận chuyển, xử lý lâu dài. Chính quyền cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt, phải có phương án thay thế ngay khi đơn vị thu gom gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động, không để bị động, kéo dài tình trạng rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường”.

Sở cũng yêu cầu các địa phương quan tâm giải quyết kinh phí dịch vụ, bảo đảm thanh toán cho đơn vị thu gom theo thỏa thuận và quy định; tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ, tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đối với các điểm tập kết tạm thời, phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường, hạn chế phát tán mùi hôi, không gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền và đơn vị dịch vụ, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, tập kết đúng nơi, đúng thời gian quy định; không vứt, đổ rác bừa bãi, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Việc khẩn trương giải quyết các điểm rác thải tồn đọng là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, để khắc phục triệt để tình trạng này, các địa phương phải chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động quản lý, duy trì ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự đôn đốc của ngành chức năng và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, công tác quản lý rác thải sinh hoạt cần được thực hiện đồng bộ, liên tục, không để tình trạng ùn ứ tái diễn, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.