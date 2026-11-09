Quyết liệt xử lý tài sản dôi dư trên địa bàn tỉnh

Dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho ý kiến chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư đang được theo dõi, xử lý.

Trong đó, cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính là 1.239 cơ sở; cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương là 145 cơ sở...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Để quản lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh đã thành lập tổ công tác để rà soát và chủ động xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư.

Tính đến ngày 31/10/2026, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để xấp xỉ 55,5% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, ưu tiên điều chuyển làm trụ sở, chuyển đổi công năng sang các lĩnh vực phục vụ y tế, giáo dục, công trình công cộng, hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và cấp xã quản lý, khai thác theo quy hoạch.

Dù được triển khai quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ của Trung ương, công tác này vẫn gặp khó khăn do vướng mắc cơ chế, thiếu hồ sơ nhà đất và áp lực nguồn cung dôi dư lớn trong khi nhu cầu thực tế suy giảm, đặc biệt tại các địa bàn thiếu lợi thế thương mại. Ngoài ra, việc các đơn vị thay đổi nhu cầu sử dụng khiến phương án phải điều chỉnh nhiều lần, làm kéo dài thời gian phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị đã làm rõ các nhiệm vụ, kết quả triển khai công tác xử lý tài sản dôi dư liên quan.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Việc xử lý tài sản dôi dư là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt từ các cấp, ngành.

Về giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát tài sản dôi dư còn lại theo hướng phân định rõ nhóm tài sản, cấp quản lý và thực trạng sử dụng để tạo sự thống nhất, dễ theo dõi.

Các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án xử lý chi tiết cho từng cơ sở dôi dư; xác định rõ từng bước thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm cá nhân, đơn vị và đánh giá cụ thể hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với quy hoạch có sử dung tài sản dôi dư, cần nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển không gian và mỹ quan đô thị, tránh việc xé lẻ các trụ sở liền kề gây ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Đối với các trụ sở chưa cấp thiết có thể ưu tiên chuyển sang công trình công cộng, nhà văn hóa, thiết chế thể thao; đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với nhóm tài sản thuộc lực lượng công an, quân sự...

Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy chế làm việc theo hướng phân cấp tối đa để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và ban hành Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo kèm mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng nhiệm vụ.