Quyết liệt xử lý quảng cáo trái phép, giải tỏa vi phạm vỉa hè

Chủ động rà soát, xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép

Thực hiện Công văn số 7734 ngày 28/9/2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết, điều hành, khắc phục 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội về việc xử lý tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trên cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng, Công an phường Việt Hưng đã chủ động rà soát địa bàn thông qua công tác tuần tra, kiểm soát. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện nhiều vị trí còn tình trạng quảng cáo, rao vặt treo, dán không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Công an phường đã tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và đơn vị liên quan phối hợp rà soát, xác định các vị trí vi phạm, tổ chức bóc, gỡ, xóa quảng cáo. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị cũng được triển khai đồng bộ.

Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Việt Hưng xử lý biển quảng cáo không đúng quy định

Trong đợt ra quân từ ngày 5/10 đến hết ngày 15/10, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường cùng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm tổ chức bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định tại nhiều tuyến đường trên địa bàn, trong đó có các tuyến Lý Sơn, Kim Quan Thượng, Trường Lâm và các khu vực liên quan.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các tổ công tác tập trung xử lý những vị trí có quảng cáo dán trên trụ, cột điện và biển quảng cáo treo trái quy định. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã bóc, gỡ 800 tờ quảng cáo, rao vặt; thu giữ nhiều biển quảng cáo treo không đúng quy định, đồng thời xử phạt 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Việt Hưng làm sạch quảng cáo, rao vặt, góp phần xây dựng đô thị văn minh

Tăng cường tuần tra, giải tỏa vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Cùng với xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường cũng tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn. Trong đó, tập trung giải tỏa tình trạng để cây xanh, chậu cây và các vật dụng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố, bảo đảm không gian dành cho người đi bộ, góp phần giữ gìn đường phố thông thoáng, sạch đẹp.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, không tự ý đặt để đồ vật gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Những trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục, giải tỏa theo quy định; đồng thời, công tác tuần tra, kiểm soát tiếp tục được duy trì nhằm hạn chế tình trạng tái lấn chiếm sau khi xử lý.

Việc triển khai đồng thời các biện pháp xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định và giải tỏa vật dụng lấn chiếm vỉa hè thể hiện sự chủ động của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường trong việc giải quyết những tồn tại về trật tự đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan và môi trường sống trên địa bàn.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường còn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về quảng cáo, trật tự đô thị; không tự ý treo, dán quảng cáo trên cây xanh, cột điện, tủ điện và công trình công cộng, không lấn chiếm vỉa hè để đặt để đồ vật.

Đáng ghi nhận, hoạt động ra quân nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Nhiều người đã trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt, góp sức làm sạch cảnh quan khu dân cư. Sự tham gia của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, từng bước hình thành ý thức tự giác trong việc giữ gìn không gian công cộng.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị. Trọng tâm là duy trì việc bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; kiểm tra, giải tỏa tình trạng để cây xanh, chậu cây và vật dụng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện.

Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường Việt Hưng xử lý giải toả chậu cây cảnh để trên vỉa hè

Thông qua việc duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, gắn trách nhiệm của lực lượng chức năng với sự tham gia của cộng đồng, Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn phường hướng tới hạn chế các vi phạm tái diễn, góp phần xây dựng môi trường đô thị trật tự, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh.