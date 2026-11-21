Nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục từ cơ sở

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với UBND phường Dương Nội, Công an phường và các lực lượng chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm trên đất nông nghiệp. Trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC, đồng thời vận động chủ cơ sở tự giác chấm dứt hoạt động và tháo dỡ công trình vi phạm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn chủ cơ sở ký cam kết tự dừng hoạt động, tháo dỡ công trình vi phạm tại phường Dương Nội. Ảnh: CA

Theo kết quả tổng rà soát, trên địa bàn phường Dương Nội hiện có 417 trường hợp công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích. Đáng chú ý, nhiều công trình chưa bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, tại các nhà xưởng, kho bãi, việc tập kết hàng hóa, vật tư dễ cháy với số lượng lớn trong khi hệ thống điện câu mắc thiếu an toàn, lối thoát nạn chưa bảo đảm, phương tiện chữa cháy tại chỗ còn thiếu là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, việc phát hiện, tổ chức chữa cháy ban đầu và thoát nạn có thể gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các công trình có diện tích lớn, bố trí hàng hóa dày đặc hoặc nằm xen kẽ khu dân cư.

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của chủ cơ sở trong chấp hành quy định pháp luật về PCCC; nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng điện an toàn, bố trí hàng hóa bảo đảm khoảng cách, duy trì lối thoát nạn và trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp.

Cùng với việc hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, lực lượng chức năng cũng phân tích rõ những rủi ro đối với tính mạng, tài sản nếu để xảy ra cháy, nổ tại các công trình chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Qua đó, giúp chủ sử dụng đất, chủ cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm của mình, không chỉ trong việc chấp hành quy định về đất đai, trật tự xây dựng mà còn trong bảo đảm an toàn cho người lao động, người dân và khu vực xung quanh.

Cách làm trực tiếp, bám sát từng địa bàn, từng công trình giúp các nội dung tuyên truyền đến đúng đối tượng, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng nắm bắt thực trạng, kịp thời hướng dẫn những tồn tại cần khắc phục. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, kiểm tra và vận động cũng góp phần nâng cao ý thức tự giác của chủ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố ngay từ ban đầu.

Kiên trì vận động, kiên quyết xử lý vi phạm

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC, các tổ công tác còn vận động chủ sử dụng đất, chủ cơ sở ký cam kết tự dừng hoạt động, tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Đây được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, đồng thời giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ tại các khu vực nhà xưởng, kho bãi.

Vận động chủ cơ sở tự dừng hoạt động và tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, góp phần phòng ngừa cháy, nổ trên địa bàn. Ảnh: CA

Theo ghi nhận, trong đợt triển khai từ ngày 15-10 đến ngày 14-11-2026, có 76 cơ sở, chủ sử dụng đất trên địa bàn phường Dương Nội ký cam kết dừng hoạt động. Đáng chú ý, thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, 6 cơ sở thuộc địa bàn Đội CC&CNCH khu vực số 4 quản lý đã tự giác chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Những kết quả bước đầu cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong quá trình xử lý các vi phạm. Thay vì chỉ tập trung vào biện pháp kiểm tra, xử phạt, việc trực tiếp giải thích quy định, phân tích nguy cơ và hướng dẫn trách nhiệm cụ thể giúp chủ cơ sở hiểu rõ những hệ lụy có thể xảy ra, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Đặc biệt, việc chủ động dừng hoạt động, tháo dỡ công trình vi phạm không chỉ góp phần lập lại trật tự trong quản lý đất đai, xây dựng mà còn loại bỏ những nguy cơ mất an toàn PCCC tồn tại trong thời gian dài.

Đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 4 cho biết, thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Dương Nội, Công an phường và các đơn vị liên quan bám sát địa bàn, tập trung rà soát các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định và biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với vận động các trường hợp còn lại trong danh sách 417 cơ sở vi phạm tự dừng hoạt động, tự giác tháo dỡ công trình.

Đối với các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, UBND phường và các đơn vị chuyên môn tiếp tục phân loại từng trường hợp theo tính chất, mức độ để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Những trường hợp cố tình không chấp hành việc dừng hoạt động, tháo dỡ theo cam kết hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động trái phép sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước để thực hiện ngừng cung cấp đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng cũng được đặt ra, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của thành phố. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các biện pháp xử lý.