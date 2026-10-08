Quyết liệt xử lý mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Tại 3 dự án trọng điểm gồm: Khu dân cư đô thị Mường Thanh A; dự án đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư, đường vành đai phía Bắc; dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng. Trọng tâm kiểm tra những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; trong đó làm rõ các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô kiểm tra thực tế dự án đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư, đường vành đai phía Bắc.

Sau kiểm tra thực địa, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với các sở, ngành và phường Điện Biên Phủ. Đại biểu tập trung trao đổi nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A. Theo đó, dự án có tổng diện tích đất thu hồi gần 50.000m², liên quan đến 146 hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới bàn giao được gần 17.400m2, đạt gần 35% và UBND phường Điện Biên Phủ đã phê duyệt 22 phương án đối với 49 hộ gia đình cá nhân, tổ chức với tổng diện tích hơn 15.300m2; khối lượng còn lại tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), đã bàn giao hơn 7ha mặt bằng sạch thuộc xã Thanh Nưa đạt 100% và trên 10ha mặt bằng sạch thuộc phường Điện Biên Phủ đạt trên 98% cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án.

Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án tổng thể đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên có tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng là 13,5ha, liên quan đến 203 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Đến nay, 79 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, chủ yếu do chưa thống nhất về giá trị bồi thường, hỗ trợ và việc xác định vị trí đất ở để tính bồi thường...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thành Đô ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời giao mốc thời gian hoàn thành, nhiệm vụ cụ thể cho địa phương, đơn vị đối với từng dự án; yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, cơ chế, chính sách và nguồn vốn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Khu dân cư đô thị Mường Thanh A được chuyển giao cho phường Điện Biên Phủ thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, yêu cầu các đơn vị chủ động, quyết liệt xử lý dứt điểm những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình vào khai thác, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.