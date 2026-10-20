Quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm và phá rừng trái phép ở Phú Quốc

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc thông qua quyết định cưỡng chế đất vi phạm. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

“Làm sạch” đất rừng bị xâm chiếm

Nhằm nắm bắt tình hình tại các “điểm nóng” xâm phạm tài nguyên rừng, ngày 19/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi đã đi khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Phú Quốc. Ngay sau chuyến khảo sát, đồng chí đã chủ trì buổi làm việc quan trọng với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm khu vực II cùng đại diện các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy thực trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất rừng thời gian qua diễn ra rất phức tạp. Ban đầu, vi phạm chỉ xuất phát từ một vài hộ gia đình lẻ tẻ. Tuy nhiên, do công tác phát hiện, xử lý ban đầu chưa đủ sức răn đe và thiếu kiên quyết, tình trạng này đã nhanh chóng bùng phát, kéo theo hàng trăm hộ dân khác tham gia lấn chiếm đất rừng và xây dựng công trình trái phép.

Các đơn vị báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi về thực trạng đất rừng ở Phú Quốc. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm khu vực II, tính từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, đồng thời cưỡng chế 10 trường hợp. Dù vậy, áp lực tồn đọng hiện nay là vô cùng lớn với 699 trường hợp vi phạm hành chính chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, hàng chục vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, đồng chí Đinh Văn Nơi nhấn mạnh: Nếu không có giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ bây giờ, các điểm vi phạm sẽ trở thành “điểm nóng” phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đặc khu.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu khẳng định, việc xử lý nghiêm vi phạm không đơn thuần là xử phạt hành chính mà là mệnh lệnh triệt để “làm sạch” diện tích đất rừng bị xâm chiếm. Toàn bộ quỹ đất thu hồi sau cưỡng chế sẽ được đưa vào quy hoạch, quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật. Điều này vừa phục vụ phát triển kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước, vừa giữ gìn hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá của Phú Quốc.

Đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chỉ đạo tại cuộc họp, ngày 19/10. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng chí Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc, Ủy ban nhân dân đặc khu, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an đặc khu cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp hiệp đồng. Các đơn vị phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới hoặc tái diễn vi phạm cũ.

Đặc biệt, lãnh đạo đặc khu đã đưa ra những chế tài xử lý mạnh tay đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Theo đó, đối với các trường hợp đã bị xử phạt hành chính lần thứ nhất nhưng không chấp hành khắc phục hậu quả, tiếp tục vi phạm lần thứ hai sẽ được củng cố hồ sơ, chuyển ngay cho cơ quan Công an điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông có trách nhiệm lập tức ngưng cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình, cá nhân vi phạm trên đất rừng và đất do Nhà nước quản lý.

Bí thư Đảng ủy đặc khu yêu cầu các đơn vị phải phân loại hồ sơ minh bạch, xác định trách nhiệm thuộc về giai đoạn nào, cơ quan nào quản lý buông lỏng để xảy ra vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, đồng chí Đinh Văn Nơi đề nghị đến ngày 15/11, toàn bộ 699 hồ sơ vi phạm hành chính tồn đọng phải được xử lý hoàn toàn. Để bảo đảm tiến độ, đồng chí sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp giao ban hằng tuần để kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của từng đơn vị.

Hài hòa giữa kỷ cương và chính sách an sinh xã hội

Bên cạnh tinh thần chỉ đạo quyết liệt, cứng rắn đối với các đối tượng vi phạm, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cũng đặt ra yêu cầu phải chú trọng bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Công nhân ngành điện cắt điện để thực hiện việc cưỡng chế công trình đất vi phạm. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chức năng phải rà soát, thống kê và đánh giá toàn diện, chính xác hiện trạng, nguồn gốc đất, quá trình sử dụng cũng như tính chất, mức độ của từng vụ việc. Từ đó, phân loại rõ ràng các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những hộ dân đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhanh chóng hoàn tất thủ tục hành chính để sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Đinh Văn Nơi (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc yêu cầu xử lý dứt điểm hồ sơ vi phạm hành chính còn tồn đọng, tại cuộc họp ngày 19/10. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Những chỉ đạo sát sao và giải pháp đồng bộ thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang và đặc khu Phú Quốc trong bối cảnh đặc khu Phú Quốc xây dựng “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027. Đây đồng thời là bước đi quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương, khôi phục diện tích rừng xâm lấn, bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo và giữ vững an ninh trật tự cho Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới.