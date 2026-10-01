Quyết liệt xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý bước 1 là 1.616 cơ sở; phân loại tài sản gồm 1.122 điểm trường và 494 trụ sở làm việc, nhà văn hóa thôn. Tính đến ngày 28-9 đã hoàn thành xử lý dứt điểm 1.541 cơ sở (tăng 12 cơ sở so với kỳ báo cáo trước), gồm 1.112 điểm trường và 429 trụ sở/nhà văn hóa. Trong đó, khối tỉnh quản lý 54 cơ sở, UBND xã/phường quản lý 1.487 cơ sở. Đang tiếp tục triển khai xử lý 75 cơ sở (gồm 10 điểm trường và 65 trụ sở làm việc; giảm 12 cơ sở so với kỳ báo cáo trước). Trong đó có 22 cơ sở thuộc khối tỉnh và 53 cơ sở thuộc 20 xã, phường.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung bàn giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư, phương án niêm yết giá, chào hàng cạnh tranh để các tổ chức, cá nhân tham gia thuê nhà, đất. Các trình tự thủ tục để thực hiện công tác phá dỡ, hủy bỏ tài sản gắn liền với đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để quản lý theo luật đất đai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Tổ công tác cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành và UBND các xã, phường còn cơ sở nhà đất dôi dư, tiếp tục quyết liệt trong công tác rà soát, sắp xếp, xử lý, hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiến hành đấu giá cho thuê cơ sở nhà, đất theo đúng các quy định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành việc xử lý hoặc đưa tài sản vào khai thác, sử dụng, tránh để tài sản bỏ trống, xuống cấp; trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phương án không còn phù hợp, kém hiệu quả. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Khẩn trương xác định đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện thuê nhà, đất để xác định phương án cho thuê theo quy định. Các sở, ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định, tăng cường quản lý, xử lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư đảm bảo hiệu quả nhất.