Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.M

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài và nêu rõ, thời gian qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, song khối lượng công việc còn lớn, nhiều dự án trì trệ kéo dài vẫn là điểm nghẽn. Tình trạng này gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư và Nhân dân đối với hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để giải quyết hiệu quả tình trạng này, Thường trực Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo, phân công một đồng chí theo dõi để tập trung tháo gỡ những vướng mắc lớn, liên ngành, liên địa phương và vượt thẩm quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo thực trạng và kết quả giải quyết bước đầu, đề xuất hướng xử lý cho từng nhóm dự án.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Theo kết quả rà soát tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, toàn tỉnh còn 151 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, được phân thành 4 nhóm, gồm: 13 dự án không còn khả năng triển khai; 22 dự án vi phạm pháp luật về đất đai, hết thời hạn hoặc thuộc diện phải xử lý; 103 dự án còn khả năng triển khai nhưng gặp khó khăn; 13 dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan hoặc vướng mắc đặc thù. Trong quý III/2026, tỉnh đã chấm dứt, thu hồi 15 dự án; 3 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động; gia hạn 8 dự án; làm việc, gửi văn bản cho nhà đầu tư 19 dự án.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Đồng chí Lý Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tình hình tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Hiện có 38 dự án đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 17 dự án nằm trong Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo (Hệ thống 751), 21 dự án nằm ngoài Hệ thống 751. UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch theo dõi, xử lý, tháo gỡ đối với các dự án trên. Sở Tài chính cũng đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị bổ sung 8 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ vào Hệ thống 751.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã báo cáo, thảo luận để tập trung làm rõ thêm kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, phân nhóm dự án, chỉ đưa vào Hệ thống 751 những dự án đủ điều kiện tháo gỡ; xác định rõ vướng mắc, lộ trình, thời hạn xử lý. Với nhà đầu tư không đủ năng lực, xem xét chấm dứt dự án trên cơ sở đánh giá đầy đủ hệ quả pháp lý; với nhà đầu tư có năng lực, tập trung tháo gỡ, đôn đốc triển khai. Đồng thời, nghiên cứu thành lập tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng, kéo dài là chủ trương lớn, được Trung ương và tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Yêu cầu đặt ra là rà soát kỹ, không bỏ sót dự án, không hợp thức hóa sai phạm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; đánh giá thực chất năng lực nhà đầu tư và xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đây cũng là thước đo hiệu quả công việc của tỉnh.

Khái quát các kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục ở từng nhóm dự án.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.M

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu quán triệt chỉ đạo của Trung ương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với phòng, chống lãng phí và cải thiện môi trường đầu tư. Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về kết quả xử lý từng dự án; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, chuyển từ đôn đốc thủ tục sang quản lý tiến độ từng dự án.

Đồng chí yêu cầu rà soát toàn diện, không để sót dự án; hoàn thành phương án xử lý đối với các dự án chưa có phương án, chuẩn hóa danh mục theo dõi. Mỗi dự án phải rõ phương án, căn cứ pháp lý, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và cán bộ theo dõi. Đồng thời, mở rộng rà soát các dự án đầu tư công, PPP có vướng mắc và dự án được giao, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng ngoài danh mục 151 dự án.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan xử lý dứt điểm theo từng nhóm dự án, để đất đai, tài sản, nguồn vốn được đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, không chỉ dừng ở việc hoàn thành thủ tục pháp lý hoặc xác định phương án; thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra đối với các dự án trọng điểm; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu trên Hệ thống 751, kịp thời kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc vượt thẩm quyền. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp các vướng mắc về pháp luật để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị tăng cường thông tin, góp phần tạo đồng thuận và sức ép cần thiết đối với nhà đầu tư thiếu hợp tác. Sở Tài chính báo cáo đúng tiến độ, khoa học, nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Với tinh thần "không nêu khó khăn, chỉ bàn giải pháp, không đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, mà phải thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm đến cùng với trách nhiệm được giao", đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý các nhiệm vụ cùng mốc thời gian hoàn thành. Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc, kiểm điểm vào đầu tháng 12/2026. Nhiệm vụ nào không bảo đảm tiến độ, người đứng đầu cơ quan chủ trì phải giải trình với UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.