Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Liên quan nhóm phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an, ngày 25/10/2026 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tăng cường lực lượng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông xuyên suốt ngày đêm để sớm truy bắt 3 phạm nhân còn lại đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Phạm nhân Lê Văn Cường khi bị bắt giữ ở phía Đông đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C rạng sáng 24/10/2026.

Trước đó vào lúc 4h39’ sáng nay 24/10/2026, lực lượng Công an chốt chặn phía Đông chân đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) – một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Lê Văn Cường là đối tượng đã bị TAND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trước đây xử phạt 10 năm tù về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, Lê Văn Cường chuyển vào Trại giam A2 theo quyết định thi hành án phạt tù ngày 23/10/2024 của Chánh án TAND TP Đà Lạt.

Sau hai năm thi hành án, trong lúc đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1 – Trại giam A2, Lê Văn Cường cùng 3 phạm nhân khác trốn khỏi nơi giam lúc 15h30’ chiều 21/10/2026.

3 phạm nhân còn đang lẩn trốn là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ba phạm nhân còn đang bị truy nã gồm Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình và Võ Hoàng Duy.

Ngày 22/10/2026, Đại tá Hà Duy Chinh, Giám thị Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên. Bất kỳ người nào cùng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 090.696.6699 – 098.886.3454.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với 3 phạm nhân còn lại gồm Võ Hoàng Duy, Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Trong một diễn biến có liên quan, Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thư ngỏ phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Vụ việc các phạm nhân trốn khỏi trại giam gây nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn cộng đồng. Những đối tượng này có thể tìm cách lẩn trốn, thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn hoặc lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Thư ngỏ của Công an tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã công bố đặc điểm nhận dạng 3 phạm nhân còn đang lẩn trốn để người dân chủ động cảnh giác, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin để lực lượng Công an truy bắt.

Phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68 m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực. Phạm nhân Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái, tiền sử gãy chân phải với vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân. Phạm nhân Võ Hoàng Duy cao khoảng 1,75 m, dáng người gầy, da trắng, có hình xăm ở mí mắt, hoa văn dạng xoáy phía sau cổ, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách và hai chân có hình xăm hoa văn kéo dài từ cổ chân đến đùi.

“Phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi thông tin có giá trị do người dân cung cấp sẽ góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng truy tìm, bắt giữ các phạm nhân còn lại, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và hành động kịp thời của mỗi cá nhân sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân và giữ gìn cuộc sống bình yên” – Thư ngỏ của Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.