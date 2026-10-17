Quyết liệt triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Thủ tướng lưu ý việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, với cơ chế điều phối, tổ chức thực hiện có sự thay đổi toàn diện, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện, có thể trong thời gian đầu triển khai sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc đối với 5 nhóm vấn đề, cần được các bộ, ngành, địa phương bám sát, xử lý, hướng dẫn kịp thời trong quá trình thực hiện:

(1) Đây là Chương trình tích hợp có phạm vi rộng, nội dung liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý, lồng ghép nguồn lực, phân cấp theo hướng tăng quyền chủ động của địa phương.

(2) Ban Chỉ đạo, cơ quan tham mưu, bộ phận giúp việc ở địa phương chưa được kiện toàn, có nơi chưa thống nhất có thể ảnh hưởng đến công tác điều phối, phối hợp và tổ chức thực hiện Chương trình.

(3) Năng lực tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở chưa đồng đều; một bộ phận công chức cấp cơ sở mới tiếp cận nhiệm vụ, phải kiêm nhiệm nhiều việc trong khi yêu cầu điều phối, lồng ghép nguồn lực của Chương trình cao hơn.

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát Chương trình có mặt còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi có thể sẽ gặp khó khăn trong cập nhật cơ sở dữ liệu, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

(5) Khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng, huy động nguồn lực xã hội, tín dụng chính sách, tín dụng thương mại của một số địa phương còn khó khăn.

Việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi có phạm vi rất rộng, tích hợp nhiều mục tiêu, lĩnh vực, đối tượng, nguồn lực; liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách.

Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang Chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Khối lượng công việc phía trước là rất lớn, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, các Bộ, ngành, địa phương phải chuyển ngay từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình, đưa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ sớm đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương tập trung quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và nghị định của Chính phủ.

Việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, quản lý và trực tiếp tổ chức thực hiện; mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát; tăng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Đồng thời, tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân (như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, tổ chức sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân), ưu tiên địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp. Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả Chương trình; thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Chương trình.

Xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực hiện Chương trình

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm, phải chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, né tránh, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện trách nhiệm cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, đồng thời chịu trách nhiệm bộ quản lý ngành đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phần mềm hỏi đáp, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; kịp thời báo cáo những vấn đề cần Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, chỉ đạo, điều phối.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2026, hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Ngoài ra, tập trung xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung của Chương trình để quản lý, theo dõi, giám sát thực hiện Chương trình.

Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu, cân đối nguồn lực; trình cấp có thẩm quyền phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch, dự toán; kịp thời hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ, giao bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách trung ương năm 2026 còn lại và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm phân bổ và giao kế hoạch, dự toán năm 2027 thực hiện Chương trình cùng với phân bổ vốn đầu tư công hằng năm.

Đồng thời, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh về quản lý ngân sách nhà nước trong quá trình chuyển tiếp nhiệm vụ từ 04 Chương trình mục tiêu quốc gia trước hợp nhất sang Chương trình bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ, ưu tiên địa bàn khó khăn, tránh dàn trải, tránh trùng lặp; theo dõi và báo cáo tiến độ phân bổ, tổ chức thực hiện và giải ngân ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế chịu trách nhiệm toàn diện đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; khẩn trương rà soát, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 05 năm và hằng năm; hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cần thiết để tổ chức thực hiện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2026.

Các bộ, cơ quan liên quan chủ động xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý theo chức năng, thẩm quyền được giao, khẩn trương cụ thể hóa, giao mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 và hằng năm; rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn, việc phối hợp phải bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm phối hợp và rõ thẩm quyền xử lý.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương của các mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026.

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm và hằng năm; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu được giao; xác định rõ nhiệm vụ, dự án ưu tiên; phân cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cấp xã; bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 25/10/2026.

Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện Chương trình, nghiên cứu kỹ các quy đinh tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân; không đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; bảo đảm việc sử dụng vốn công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài chính phân bổ, giao vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương của Chương trình trực tiếp cho các sở, ngành có liên quan và cấp xã, bảo đảm kịp thời, cắt giảm trung gian, tránh kéo dài, phân tán nguồn lực, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thực hiện Chương trình theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động huy động vốn đối ứng của địa phương, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, phát huy tín dụng chính sách, tín dụng thương mại, nguồn lực doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư;

Trong năm 2026, lấy kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ cải thiện đời sống người dân làm căn cứ đánh giá chủ yếu, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, phân bổ vốn trong các năm tiếp theo (tuy nhiên cần lưu ý việc phân bổ nguồn vốn không cứng nhắc, không phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ giải ngân)./.