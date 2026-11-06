Quyết liệt triển khai, chặt chẽ từng vị trí việc làm

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Ngay sau khi trung ương triển khai nhiệm vụ, Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh (BCĐ), Tổ giúp việc cấp tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và lựa chọn một số cơ quan, đơn vị, địa phương làm điểm để thống nhất cách làm chung toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Từ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai rà soát, kê khai dữ liệu theo hướng dẫn. Khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, thời gian thực hiện ngắn, trong khi nhiệm vụ thường xuyên vẫn phải bảo đảm nên áp lực tiến độ rất lớn. Hầu hết các đơn vị, địa phương phải huy động cán bộ, công chức, viên chức làm việc cả ngày nghỉ, thời gian ngoài giờ để kịp hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu.

Tại phường Hà Huy Tập, ngay khi triển khai nhiệm vụ, Đảng ủy phường đã thành lập BCĐ, Tổ giúp việc cấp phường, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên; chủ động phân công cán bộ nghiên cứu, xây dựng vị trí việc làm trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị. Quá trình triển khai được thực hiện theo hướng từ chức năng, nhiệm vụ đến công việc cụ thể, sản phẩm đầu ra và nhu cầu nhân lực theo đúng các bước hướng dẫn.

Phường Hà Huy Tập huy động cán bộ làm việc cả ngày nghỉ, kéo dài thời gian ngoài giờ để kịp hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu.

Ông Võ Thanh Bình - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Huy Tập cho biết: “Với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, đến nay, địa phương đã hoàn thành kê khai 9 biểu theo yêu cầu; dữ liệu giữa các biểu bước đầu được liên kết, tính toán và vận hành thông suốt. Kết quả rà soát ban đầu đã xác định nhu cầu nhân lực của phường, đồng thời hoàn thành phương án dự báo nhu cầu nhân lực trong 5 năm tới. Địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các định mức thời gian và hồ sơ minh chứng để nâng cao độ tin cậy của kết quả”.

Ông Bình cũng chia sẻ thêm, là địa phương triển khai làm điểm, quá trình thực hiện tại phường Hà Huy Tập cho thấy khó khăn lớn nhất hiện nay là xác định mức độ phức tạp của từng loại sản phẩm và thời gian thực hiện. Đơn cử, đối với các công việc tham mưu, tổng hợp, phối hợp hoặc xử lý tình huống phát sinh, việc lượng hóa khối lượng và thời gian rất khó, bởi mỗi nhiệm vụ có tính chất, yêu cầu và điều kiện thực hiện khác nhau. Vì thế, việc xác định định mức cần được cân nhắc trên cơ sở đánh giá chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các căn cứ kiểm chứng, tránh áp dụng máy móc.

Xã Toàn Lưu tiếp tục tập trung kiểm tra, đối chiếu số liệu và xây dựng hồ sơ minh chứng để hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm.

Tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ cũng được duy trì liên tục, không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ trong hơn 2 tuần qua tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Nhờ vậy, đơn vị đã sớm hoàn thành kê khai các biểu mẫu theo tiến độ tỉnh và trung ương giao. Tiến sĩ Đặng Thái Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc ứng dụng các công cụ chuyển đổi số trong quá trình triển khai đã hỗ trợ đáng kể cho công tác tổng hợp, nhập liệu, giúp đơn vị kịp thời hoàn thành các biểu mẫu. Nhà trường đang tiếp tục kiểm tra, bổ sung dữ liệu, đối chiếu hồ sơ minh chứng nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trước khi hoàn thiện kết quả”.

Theo báo cáo của Tổ giúp việc BCĐ cấp tỉnh, đến nay, các đơn vị, địa phương đang bám sát tiến độ thực hiện. Theo đó, ở khối Đảng cấp tỉnh, 100% đơn vị đã hoàn thành các biểu kê khai về nhiệm vụ, công việc, vị trí việc làm, năng lực và nhân lực; các đơn vị đang tiếp tục thống kê khối lượng, tác động công việc và hoàn thiện những biểu còn lại. Khối MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh cũng đã hoàn thành các biểu bước đầu, đồng thời tiếp tục nhập, rà soát dữ liệu chuyên sâu. Ở cấp xã, các đơn vị đang tập trung rà soát, hoàn thiện dữ liệu theo các biểu mẫu. Đối với khối chính quyền, toàn bộ 531 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi triển khai đã xây dựng hệ thống bảng biểu và cung cấp tài liệu kiểm chứng. Khối HĐND tỉnh cũng đã hoàn thành bộ dữ liệu. Đặc biệt, Hà Tĩnh được Trung ương ghi nhận là 1 trong những địa phương sớm hoàn thành 8 bước.

Hiện nay, toàn tỉnh đang tiếp tục bước sang giai đoạn cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Dù đạt được khối lượng công việc đáng ghi nhận, kết quả kê khai bước đầu vẫn cần tiếp tục được kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và xây dựng hồ sơ minh chứng. Hiện nay, toàn tỉnh đang tiếp tục bước sang giai đoạn cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm. Bà Dương Thị Thuỷ - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đan Hải chia sẻ: "Dù đã được Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh tập huấn, hướng dẫn, song do khối lượng bảng, biểu lớn, nhiều nội dung cần nhập liệu nên chúng tôi vẫn phải vừa nghiên cứu, vừa thực hiện. Quá trình này đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật, đối chiếu và rà soát để bảo đảm chất lượng dữ liệu. Để bảo đảm tiến độ, chúng tôi thường xuyên làm thêm ngoài giờ hành chính, có hôm đến 1-2 giờ sáng. Dù vất vả, nhưng với quyết tâm cao nhất, mọi người vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các mốc thời gian được giao".

Xã Đan Hải luôn giữ tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc tiến độ được giao.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giữ nghiêm các mốc tiến độ; hoàn thiện các biểu C3, D1, D2 và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027–2031 trước ngày 17/11/2026. Phần đã đủ căn cứ cần gửi đúng hạn, phần chưa đủ căn cứ ghi rõ nội dung, nguồn và thời hạn bổ sung theo hướng dẫn; không vì chờ căn cứ mà để chậm tiến độ chung, cũng không vì tiến độ mà ghi là đã kiểm chứng.

Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung chỉ đạo thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn; số liệu trung thực, chính xác, có căn cứ kiểm chứng để tỉnh có cơ sở dữ liệu vị trí việc làm chuẩn, thực chất và sử dụng được.