Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Chiều 3/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV. Dự hội nghị có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm và quý III năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết chiến lược của trung ương và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện qua tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chính luận.

Đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định giao biên chế hệ thống chính trị năm 2026, đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031, triển khai rà soát vị trí việc làm. Tỉnh đã thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh; chuyển 73 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; thực hiện bàn giao tương ứng tại xã, phường.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh kết nạp 2.781 đảng viên. Việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tiếp tục được đẩy mạnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình năm, tập trung vào trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghị quyết, quản lý đất đai, đầu tư, vận hành bộ máy sau sắp xếp. Công tác nội chính, tiếp công dân, đối thoại, xử lý đơn thư được duy trì; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường.

Về kết quả kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 đạt khá, các hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (gồm vốn kéo dài) đến ngày 29/10 thuộc nhóm cao cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đến ngày 31/10, tỷ lệ người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đạt 92% dân số.

Đồng chí Võ Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Giang báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề như: đẩy nhanh làm sạch dữ liệu đất đai; kết nạp đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách; xử lý tài sản dôi dư...

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kết luận được giao; xác định rõ việc đã hoàn thành, việc còn chậm để tập trung thực hiện, có giải pháp khắc phục kịp thời. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 và các chủ trương mới của trung ương, của tỉnh thành nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của trung ương, của tỉnh.

Các cấp ủy rà soát kỹ nguồn kết nạp tại từng tổ chức đảng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Sau kiểm điểm, phải xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, lộ trình và thời hạn hoàn thành.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung rà soát từng chỉ tiêu năm 2026, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng hai con số; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng; tập trung công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị kỹ các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2; rà soát hoạt động của các trường học, trạm y tế sau sắp xếp; tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, dữ liệu, bảo đảm chính xác, đầy đủ, được cập nhật thường xuyên, liên thông và khai thác hiệu quả trong giải quyết công việc.

Tổ chức thiết thực, hiệu quả Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh.