Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số những tháng cuối năm

Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Trong tháng 10, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ. UBND tỉnh đã ban hành 47 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Nhiều chỉ tiêu về giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, phát triển dữ liệu số và ứng dụng công nghệ số đạt kết quả tích cực. Đến nay, 100% xã, phường sử dụng phần mềm quản trị, điều hành thống nhất; 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số; tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa đạt 98,2%. Kho dữ liệu của tỉnh tiếp tục được phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khai thác dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

UBND tỉnh Sơn La và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, với 15 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng, hạ tầng số và du lịch thông minh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại cuộc họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu về hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo và giải ngân kinh phí còn chậm. Tỷ lệ giải ngân kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đạt 22,3%.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phân bổ vốn, bố trí nhân lực công nghệ thông tin, trang thiết bị hạ tầng số tại cơ sở; nâng cao hiệu quả khai thác Kho dữ liệu dùng chung và chuyển đổi số trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã, phường khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại các địa phương.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường lựa chọn sản phẩm, mô hình đột phá về khoa học, công nghệ gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, có giá trị kinh tế, khả năng thương mại hóa và nhân rộng, tránh đầu tư dàn trải; triển khai ít nhất 1 sản phẩm trong năm 2026 và đăng ký từ 2-3 sản phẩm trọng tâm trong năm 2027.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sửa đổi quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập các tổ công tác giúp việc; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian tới.