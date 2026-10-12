Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng của các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành.

Quyết liệt thực hiện sắp xếp, không làm gián đoạn hoạt động của toàn Ngành

Trong quý III/2026, các đơn vị trực thuộc KTNN đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, mang tính đột phá.

Nổi bật, tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2026 của KTNN với nhiều kết quả mang tính đột phá, chuyển biến tích cực. Báo cáo kết quả công tác năm 2026 của KTNN được xây dựng kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, sâu sắc các mặt công tác của KTNN trong 9 tháng năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 phản ánh những nỗ lực đổi mới tư duy, nhận thức đúng và hành động quyết liệt của toàn Ngành theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công quốc gia, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, ngân sách nhà nước.

Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác gần 114 nghìn tỷ đồng và 170 triệu USD, cao hơn nhiều so với cả năm 2025 (hơn 41 nghìn tỷ đồng và 109 triệu USD); kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác đạt 79,09% đối với tài sản bằng VNĐ (cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt 58%) và đạt 86,33% đối với tài sản bằng USD.

KTNN đã hoàn thành công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần thứ 2 theo Nghị quyết số 308a/NQ-UBTVQH ngày 27/7/2026 về số lượng đơn vị KTNN chuyên ngành và đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách KTNN trực thuộc KTNN.

Theo đó, KTNN giảm tiếp 01 đơn vị cấp vụ trực thuộc (giảm 01 đầu mối KTNN chuyên ngành); giảm 30 đơn vị cấp phòng, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị bảo đảm nguyên tắc tinh gọn, giảm đầu mối, đơn vị, đơn vị trung gian, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả kiểm toán trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy được KTNN thực hiện trong thời gian rất ngắn (15 ngày) với tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt, minh bạch, bài bản, đồng bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất nhưng vẫn bảo đảm tính liên tục, thông suốt, ổn định và không làm gián đoạn hoạt động của toàn Ngành.

Mô hình tổ chức mới được đưa vào hoạt động từ ngày 15/8/2026, các nhiệm vụ kiểm toán và nhiệm vụ thường xuyên của KTNN được duy trì, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoặc gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, năng lực tổ chức thực hiện, sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm rất cao của tập thể lãnh đạo KTNN và các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai chủ trương lớn của Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ảnh: N.Lộc

Cùng với đó, công tác xây dựng thể chế, hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn của Ngành được tích cực sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, phương pháp tổ chức kiểm toán theo phương châm “6 rõ”. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của KTNN được nâng tầm về vai trò, vị thế trong hợp tác song phương, đa phương và các diễn đàn quốc tế, bám sát với định hướng chiến lược và nhiệm vụ chính trị của Ngành. Ngoài ra, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính - hậu cần và thông tin tuyên truyền được duy trì và triển khai tích cực...

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ

Chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá: Trong quý III và 9 tháng năm 2026, mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, toàn Ngành đã nỗ lực, đoàn kết, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác. Nhiều kết quả nổi bật đã đạt được, nhất là trong tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán (KHKT), kiến nghị xử lý tài chính, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, các đoàn kiểm toán cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thời gian qua.

Nhấn mạnh quý IV/2026 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian ngắn, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các KTNN chuyên ngành, khu vực tập trung hoàn thành KHKT năm 2026, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Theo đó, các đơn vị kiểm toán tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cuộc kiểm toán theo KHKT năm 2026, đẩy nhanh phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT), đảm bảo việc hoàn thành kiểm toán trước 31/10/2026, phát hành BCKT trước 31/12/2026, tuyệt đối không chuyển nhiệm vụ sang năm 2027 (trừ các cuộc kiểm toán bổ sung).

Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt nhấn mạnh tập trung kiểm toán các dự án xây dựng trường phổ thông liên cấp, nhất là trường nội trú tại các địa bàn được giao nhiệm vụ. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và chất lượng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Để nâng cao vai trò của KTNN trong tham mưu, tư vấn chính sách và xây dựng các BCKT chuyên đề, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các KTNN chuyên ngành phát huy vai trò hướng dẫn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong toàn Ngành.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; tăng cường công khai kết quả kiểm toán gắn với bảo mật thông tin. Song song với đó, toàn Ngành chủ động chuẩn bị cho việc triển khai KHKT năm 2027 ngay từ quý IV/2026. ”Công tác chuẩn bị rất quan trọng, đóng vai quyết định đến đến kết quả cuộc kiểm toán, vì thế cần phải được thực hiện từ sớm” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Đối với các đơn vị tham mưu, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, trong đó: Vụ Tổng hợp tiếp tục tham mưu triển khai, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện KHKT năm 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng; cảnh báo kịp thời các cuộc kiểm toán có nguy cơ hoặc đã chậm tiến độ.

Hoàn thiện và trình phát hành BCKT quyết toán NSNN và Báo cáo nợ công năm 2025 tại Bộ Tài chính; hoàn thiện Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2025, ý kiến của KTNN về dự toán NSNN và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2027 trình Tổng Kiểm toán nhà nước để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI.

Vụ Pháp chế tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản năm 2026 của KTNN bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao; hoàn thiện, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản được giao chủ trì.

Vụ Chính sách KTNN hoàn thiện, trình ban hành các văn bản được giao chủ trì; đôn đốc và giám sát thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức hội thảo, thẩm định các đề tài đã hoàn thành.

Vụ Hợp tác quốc tế tập trung vào công tác chuẩn bị cho các hoạt động song phương, đa phương; đặc biệt là sự kiện Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”…

Thanh tra KTNN tiếp tục triển khai các Kế hoạch thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán đợt 3 năm 2026 theo phương án đã được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Kiểm toán... tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; chú trọng truyền thông về kết quả, đóng góp và vai trò của KTNN đối với quản lý tài chính công, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng tổ chức các chuyên đề, tuyến bài, gắn với các nhiệm vụ chính trị lớn của Ngành, nhất là việc xây dựng, sửa đổi Luật KTNN và Chiến lược phát triển KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các tập thể, cá nhân được phân công, phân cấp nhiệm vụ bám sát kế hoạch công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính khoa học, hiệu quả trong thực hiện công việc; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.