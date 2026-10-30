Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 35.000 tỷ đồng

Chiều 30/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: Phạm Bằng

Dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Thu ngân sách 10 tháng ước đạt hơn 28.552 tỷ đồng

Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng trên các lĩnh vực.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 21,18% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 17.830 tỷ đồng, tăng 15,12%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,77 tỷ USD, tăng 52,75%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, lũy kế 10 tháng đạt hơn 28.552 tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đến ngày 20/10 đạt hơn 16.290 tỷ đồng, bằng 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với 69 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 108.272 tỷ đồng, gấp 2,92 lần cùng kỳ; trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ USD. Toàn tỉnh thành lập mới 4.775 doanh nghiệp, tăng 10,5%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Giáo dục, đào tạo được triển khai đúng kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, với hơn 3,24 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, đạt tỷ lệ 92,68%.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã báo cáo, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trên từng lĩnh vực và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; rà soát từng chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu khó đạt.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, xử lý dự án tồn đọng. Tập trung thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng.

Tập trung cao độ chỉ đạo, điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình triển khai, nhất là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, tiến độ thực hiện các dự án và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đáng chú ý, sau khí thế, quyết tâm cao trong những tháng đầu năm, một số lĩnh vực, nhiệm vụ có biểu hiện chững lại. Tinh thần chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách 35.000 tỷ đồng của năm 2026, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trước hết phải đề cao ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Những nhiệm vụ đã được giao phải được triển khai nghiêm túc, có kết quả cụ thể. Đối với những trường hợp chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu do nguyên nhân chủ quan, phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Về cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giải quyết công việc, khắc phục tình trạng xử lý lòng vòng, văn bản chuyển đi chuyển lại nhiều lần nhưng không giải quyết được vấn đề.

Thường trực Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Không để công việc kéo dài do thiếu phối hợp hoặc né tránh trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án; rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, công bố giá vật liệu sát thực tế. Khẩn trương thống kê, xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí nguồn lực.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, điều kiện dạy và học; chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả thực chất làm thước đo đánh giá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.