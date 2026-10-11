Quyết liệt thực hiện kịch bản tăng trưởng Quý IV năm 2026

Các đồng chí chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có các đồng chí: Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự họp.

Các đại biểu tham dự họp.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ, đạt 78,2% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 67,8% kế hoạch. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút trên 3,2 triệu lượt khách. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Về sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất dôi dư, đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư đã thực hiện hoàn thành xử lý bước 1 là 1.673 cơ sở; số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý dứt điểm: 1.558 cơ sở, số cơ sở nhà, đất đang tiếp tục thực hiện các bước xử lý: 115 cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đang hoàn thiện hồ sơ khai thác vào cho thuê, đấu giá, tạo nguồn thu và phát huy nguồn lực tài sản công.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu thảo luận.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được, dư địa và tiềm năng tăng trưởng. Các ý kiến nhận định: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra là 8,9%, đồng thời thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước là 9,01%. Do đó, cần rà soát, cập nhật và điều chỉnh Kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026. Trong đó điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng của quý còn lại nhằm bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu hụt trong quý I, quý II, III để xác định trách nhiệm của các cấp các ngành và giải pháp triển khai thực hiện. Cùng với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm...

Toàn cảnh cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 là 10,17%, áp lực dồn lên Quý IV là rất lớn. Theo tính toán, tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt ít nhất 15,04%. Đây là chỉ tiêu cao, trong khi nguồn lực và hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Do đó đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn, tinh thần trách nhiệm cao và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở ngành, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh; quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/12/2026.

Đối với các công trình trọng điểm chỉ đạo đôn đốc theo từng ngày, tổng hợp theo tuần, chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ngành chủ động đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính theo quy trình "luồng xanh 50%" đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách. Đồng thời, tập trung phân loại, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài cả trong và ngoài ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cũng yêu cầu: Các sở, ngành phát huy tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh khơi dậy và phát huy tốt các nguồn lực của địa phương, bằng các giải pháp, việc làm cụ thể tạo động lực thực hiện kịch bản tăng trưởng. Hoàn thành sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư, đẩy mạnh đấu thầu, đấu giá, thu hút nguồn lực đầu tư xã hội đóng góp vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh; có phương án sắp xếp, xử lý cơ sở 2 của một số cơ quan, đơn vị đặt tại phường Hà Giang 2 để tối ưu nguồn lực, phục vụ tăng trưởng.