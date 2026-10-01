Quyết liệt thu hồi nợ bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động

Đối thoại để doanh nghiệp chủ động khắc phục

Từ những khoản nợ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi về ốm đau, thai sản, thất nghiệp, hưu trí và các chế độ an sinh của người lao động.

Đại diện BHXH cơ sở Tây Hồ thông tin chính sách pháp luật BHXH, BHYT tới các doanh nghiệp.

Tại địa bàn hai phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh, BHXH cơ sở Tây Hồ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, UBND, Công an và Công đoàn hai phường tổ chức tuyên truyền, đối thoại với 800 đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào chính sách bảo hiểm, trách nhiệm của người sử dụng lao động và những hệ quả pháp lý có thể phát sinh từ hành vi chậm đóng, trốn đóng.

Đáng chú ý, lực lượng Công an phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh trực tiếp phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tội gian lận BHXH, BHTN, BHYT và tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Những hành vi như khai mức lương đóng thấp hơn thực tế, không đưa người lao động vào danh sách tham gia hoặc đã khấu trừ tiền của người lao động nhưng không chuyển vào quỹ đều được cảnh báo về nguy cơ phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Cách làm này cũng được BHXH cơ sở Long Biên triển khai tại phường Việt Hưng và Bồ Đề đối với các đơn vị chậm đóng hoặc đóng chưa đầy đủ bảo hiểm cho người lao động.

Trao đổi với doanh nghiệp, Giám đốc BHXH cơ sở Long Biên Lê Thị Kim Thúy nhấn mạnh, thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, vừa giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Công an phường Việt Hưng phổ biến các quy định tại Điều 214, 215 và 216 Bộ luật Hình sự tới doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngay sau hội nghị, cán bộ chuyên quản BHXH cơ sở Long Biên trực tiếp làm việc với 47 đơn vị, lập biên bản và hướng dẫn phương án khắc phục cụ thể. Với các đơn vị không tham gia hội nghị, BHXH cơ sở Long Biên cho biết, sẽ kiểm tra theo kế hoạch và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Hiệu quả từ việc kết hợp tuyên truyền, đối thoại với các biện pháp pháp lý cũng được BHXH cơ sở Sóc Sơn triển khai. Qua rà soát, đơn vị đã mời 215 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ khoảng 10 tỷ đồng lên làm việc.

Trước thời điểm diễn ra hội nghị, 123 đơn vị đã khắc phục, số tiền thu hồi đạt 5 tỷ đồng, tương đương 50%. Với 92 đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng, BHXH cơ sở Sóc Sơn xác định tuyên truyền, vận động và đối thoại vẫn là giải pháp ưu tiên, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động khắc phục. Tuy nhiên, với những đơn vị cố tình chây ì, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 rà soát, củng cố hồ sơ và xem xét các biện pháp pháp lý phù hợp.

Phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%

Trong 3 tháng cuối năm, BHXH thành phố Hà Nội quyết liệt tập trung triển khai các giải pháp xử lý tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó tăng cường kiểm tra và phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an để đôn đốc, xử lý các trường hợp vi phạm, phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%.

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, BHXH thành phố sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp đối với các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân gửi văn bản đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm. Với những trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ phối hợp triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Cùng với quyết liệt thu hồi nợ, BHXH thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026. Quan trọng hơn, việc xử lý dứt điểm tình trạng chậm đóng sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh của người lao động, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.