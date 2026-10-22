Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng trọng điểm
Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh chiều 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy các dự án nguồn điện lớn, nhất là tại khu vực miền Bắc, bảo đảm đủ điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc tại những dự án năng lượng trọng điểm đang gặp khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.
Nguồn: Báo Chính phủ
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/quyet-liet-thao-go-vuong-mac-thuc-day-cac-du-an-nang-luong-trong-diem-478016.media