Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng trọng điểm

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 20-21/10/2026, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh đã tham dự và phát biểu tại Phiên 4 với chủ đề “Tiếp cận tài chính và Cơ hội cho mọi người”, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng của Việt Nam trong thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số và bảo vệ người tiêu dùng.