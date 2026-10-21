Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm điện cho tăng trưởng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tinh thần Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, khi phát sinh khó khăn, vướng mắc phải xác định rõ những vấn đề còn tồn tại, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết đến cùng, mang lại kết quả thực chất. Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần chủ động phối hợp, trao đổi, tìm phương án xử lý phù hợp, không để những khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Dự án Nhà máy nhiệt điện than Công Thanh được cập nhật trong quy hoạch theo hướng chuyển sang sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), với công suất dự kiến 1.500 MW, giai đoạn vận hành 2031-2035 và có thể đẩy sớm lên giai đoạn 2026-2030 theo nhu cầu của hệ thống điện.

Dự án cũng được đưa vào danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo về tình hình triển khai dự án, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với doanh nghiệp, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải quyết những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đáp ứng các yêu cầu về thủ tục, điều kiện đầu tư và phương án triển khai dự án.

Tỉnh Thanh Hóa khẳng định tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Đại diện Công ty Cổ phần Điện khí LNG Công Thanh báo cáo về quá trình chuẩn bị đầu tư, những khó khăn trong triển khai dự án và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ để doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đồng thời đề xuất hướng phối hợp, hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống là một trong những điều kiện nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, nhất là tại các trung tâm kinh tế, công nghiệp và các lĩnh vực công nghệ mới, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung đôn đốc, thúc đẩy các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm ngành năng lượng, đặc biệt là các dự án nguồn điện lớn đã có trong quy hoạch được phê duyệt.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan chức năng, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, xem xét các vấn đề một cách toàn diện, khách quan, sát thực tiễn.Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây là dự án có quá trình đầu tư từ trước, được cập nhật chuyển đổi từ điện than sang điện khí LNG trong quy hoạch. Việc tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế của Thanh Hóa mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan cần đặt trong tổng thể quá trình triển khai dự án, trên cơ sở quy định pháp luật và điều kiện thực tế, nhằm tìm phương án tháo gỡ phù hợp, khả thi.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trao đổi, đánh giá với Công ty Cổ phần Điện khí LNG Công Thanh để thống nhất phương án tiếp tục triển khai dự án, trong đó có việc giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan chức năng, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, xem xét các vấn đề một cách toàn diện, khách quan, sát thực tiễn. Việc tháo gỡ khó khăn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, triển khai dự án hiệu quả.

Đối với hạ tầng phục vụ dự án, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Thanh Hóa và nhà đầu tư cần trao đổi, thống nhất phương án phù hợp, hài hòa lợi ích các bên. Trong đó, nghiên cứu các phương án kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng trong khu vực trên cơ sở quy hoạch và nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Điện khí LNG Công Thanh phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện theo quy định, chứng minh năng lực và quyết tâm triển khai dự án.

Quá trình triển khai dự án phải có đường găng tiến độ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và cam kết thực hiện của các bên, bảo đảm việc tháo gỡ vướng mắc mang lại kết quả thực chất.

Tỉnh Thanh Hóa, các bộ, ngành liên quan và nhà đầu tư cần chủ động phối hợp, quyết tâm thúc đẩy dự án, phấn đấu đưa Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Công Thanh vào vận hành theo quy hoạch được phê duyệt, đồng thời nghiên cứu khả năng đẩy sớm tiến độ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, góp phần bổ sung nguồn cung điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.