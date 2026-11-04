Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại phường Vạn Xuân đang được tập trung triển khai. Tại Khu công nghiệp Yên Bình 2, phần lớn hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tích cực tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ đã hoàn tất kê khai nhưng chưa nhận tiền; một số ít hộ chưa thực hiện tháo dỡ công trình, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Qua kiểm tra thực tế và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân trong diện thu hồi đất phục vụ các dự án, đồng chí Bùi Văn Lương cảm ơn, đánh giá cao sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư, sớm hoàn thành việc tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng.

Người dân phường Vạn Xuân tháo dỡ công trình, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Với tinh thần sớm để người dân ổn định cuộc sống, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan và phường Vạn Xuân tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện để bố trí đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng chí Bùi Văn Lương trao đổi với người dân trong diện thu hồi đất phục vụ Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người dân. Đây là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin để nhân dân ủng hộ chủ trương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 tăng cường nhân lực, phối hợp với địa phương hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình trên phần diện tích đã thu hồi, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương chủ trì buổi làm việc với đại diện các ban, ngành liên quan và phường Vạn Xuân về triển khai các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhBùi Văn Lương nhấn mạnh yêu cầu thực hiện hài hòa hai nhiệm vụ: bảo đảm các chính sách được triển khai đầy đủ, thực chất, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; đồng thời quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, phấn đấu đến ngày 6-11, hoàn thành tháo dỡ công trình trên phần diện tích đất đã thu hồi của toàn bộ các hộ còn lại.

Cùng với đó, địa phương và ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích rõ cơ chế, chính sách để tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm tiến độ các dự án.