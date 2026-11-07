Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái định cư vùng thiên tai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra tiến độ dự án tái định cư vùng thiên tai tại xã Ia Tul. Ảnh: Minh Hoàng

Sáng 7-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại khu vực phía Tây tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát các dự án tại các xã Ia Tul, Ia Hiao và Uar. Đây là 3 địa bàn đang triển khai các khu tái định cư tập trung, với tổng diện tích khoảng 72,5 ha, dự kiến bố trí ổn định chỗ ở cho 737 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân tại khu tái định cư vùng thiên tai Ia Tul. Ảnh: Minh Hoàng

Tại xã Ia Tul, dự án khu tái định cư buôn Tơ Khế có quy mô gần 22 ha, bố trí cho 207 hộ dân ở buôn Jứ. Đến ngày 2-11 đã có 170 hộ chuyển đến nơi ở mới, đạt hơn 82%.

Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện nhà ở, trong đó triển khai xây dựng và di dời 135 căn nhà sàn. Tuy nhiên, một số hộ vẫn còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và phân chia đất.

Khu tái định cư vùng thiên tai xã Ia Tul. Ảnh: Minh Hoàng

Tại xã Ia Hiao, khu tái định cư thôn Điểm 9 rộng 15,6 ha, dự kiến bố trí 180 hộ dân. Địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường đất cho 34 hộ có đất trong phạm vi dự án, với tổng kinh phí khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện phương án giao đất, xây dựng nhà ở và tổ chức di dời các hộ đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra khu dân cư mới xã Ia Hiao. Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, tại xã Uar, khu tái định cư buôn Nu có quy mô khoảng 35 ha, phục vụ 350 hộ dân. Dự án đang tập trung thực hiện kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và đẩy nhanh các thủ tục giao đất, xây dựng nhà ở.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương rà soát, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc; tập trung giải quyết dứt điểm các khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và xây dựng nhà ở. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Khu tái định cư buôn Nu, xã Uar. Ảnh: Minh Hoàng

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan phải chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, cần gắn tiến độ hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nhà ở với việc vận động, tổ chức di dời người dân; tránh tình trạng có mặt bằng nhưng chậm bố trí dân cư.

Các địa phương cũng phải xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2026, bảo đảm người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và sinh kế trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão.