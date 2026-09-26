Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Kiểm tra tiến độ các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống ngập úng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; xác định rõ từng mốc thời gian, không để chậm tiến độ, ảnh hưởng đến khả năng chống ngập trong mùa mưa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đặt ra các mốc thời gian hoàn thành đối với từng dự án là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống (tổng mức đầu tư hơn 7.626 tỷ đồng), gồm xây dựng tuyến đê kết hợp đường giao thông dài 16,462km, cải tạo lòng dẫn thoát lũ, kè bảo vệ bờ và xây dựng 6 khu tái định cư tại 4 phường: Phan Đình Phùng, Quan Triều, Linh Sơn và Gia Sàng; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo 4 phường có dự án đi qua phải quyết liệt chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.

Đại diện nhà thầu báo cáo kế hoạch thi công Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Đối với khu vực xung yếu trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, đến ngày 31/12/2026 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng; yêu cầu đơn vị thi công có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó. Mục tiêu đến ngày 31/3/2027 phải hoàn thành, không để kéo dài đến tháng 4, khi bước vào mùa mưa sẽ gây khó khăn cho thi công.

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu đang tập trung thi công Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Các phường Quan Triều, Linh Sơn, Gia Sàng tiếp tục khẩn trương hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để bàn giao quỹ đất cho dự án. Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí nguồn vốn phục vụ triển khai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Với Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy (tổng mức đầu tư hơn 804 tỷ đồng), công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc tại phường Linh Sơn và Phan Đình Phùng. Theo hồ sơ dự án, mốc hoàn thành được phê duyệt là tháng 12/2026; tuy nhiên ảnh hưởng của mưa lũ và mặt bằng đang là những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ.

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh thi công; chính quyền địa phương phải bảo đảm mặt bằng trước ngày 15/10 và đến 31/12/2026 phải đảm bảo mọi điều kiện để thông cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ.

Đối với Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ, khởi công ngày 11/7/2026, tiến độ thi công hiện cơ bản bảo đảm kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải hoàn thành công trình trước ngày 31/3/2027. Đồng chí cũng lưu ý việc thi công phải được tính toán, phối hợp đồng bộ với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, bảo đảm khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả chống ngập, không để xảy ra tình trạng công trình này hoàn thành nhưng hệ thống thoát nước chưa kết nối đồng bộ.

Công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tinh thần chung được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, đó là mặt bằng phải đi trước một bước, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng; các sở, ngành chủ động tham mưu, tháo gỡ về vốn và thủ tục.

Các công trình chống ngập phải được đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, nhất là trước yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng địa bàn khu vực trung tâm tỉnh.