Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai dự án Sân golf Việt Trì và Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 2 dự án: Sân golf Việt Trì, Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì.

Các dự án Sân golf Việt Trì và Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì do Công ty TNHH Bất động sản Tam Nông - Phú Thọ làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện trên địa bàn các phường Nông Trang, Vân Phú và xã Hy Cương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Dự án Sân golf Việt Trì thực hiện trên diện tích khoảng 61,84ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.004 tỷ đồng. Dự án có quy mô sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống công trình phụ trợ, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2028.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục chính về chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, đánh giá tác động môi trường và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo chủ đầu tư, khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc, giá chuyển nhượng, bố trí tái định cư cho các hộ dân. Nhà đầu tư phấn đấu hoàn thiện thủ tục đất đai, bảo đảm điều kiện khởi công trong tháng 3/2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu nhấn mạnh một số nội dung.

Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì có quy mô khoảng 104,78ha, tổng vốn đầu tư gần 6.380 tỷ đồng. Dự kiến sẽ xây dựng 1.137 căn nhà ở thấp tầng, khoảng 160 căn, lô thuộc công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, 362 căn biệt thự nghỉ dưỡng và liền kề thương mại, đáp ứng quy mô dân số trên 12.000 người. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục chấp thuận nhà đầu tư, ký hợp đồng thực hiện; đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và công tác giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn giải quyết những khó khăn về quản lý đất đai. Các sở, ngành liên quan được đề nghị rà soát hồ sơ, điều kiện giao đất, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và đôn đốc tiến độ triển khai dự án.

Đại diện nhà đầu tư kiến nghị một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình, tiến độ thực hiện từng dự án; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và điều kiện thực hiện dự án.

Trên cơ sở đó, các đại biểu kiến nghị giải pháp tháo gỡ, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan nhằm giải quyết kịp thời vướng mắc, tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm các mốc thời gian đã được phê duyệt.

Lãnh đạo UBND xã Hy Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 dự án đối với định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và thể thao của tỉnh; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và nhà đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng quy định, đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết rõ ràng về tiến độ thực hiện từng dự án; khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ các mốc công việc, thời gian hoàn thành và đường găng tiến độ; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Đối với cấp ủy các xã, phường có dự án, đồng chí yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp với nhà đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng chủ động rà soát các nội dung thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, không để việc phối hợp thiếu đồng bộ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm các dự án được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ và yêu cầu phát triển của tỉnh.