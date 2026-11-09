Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ khởi công 6 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 6 CCN đã đạt một số kết quả, song tiến độ thực hiện các dự án chưa đồng đều. Khó khăn lớn nhất hiện nay là một số diện tích đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất còn chậm; nhiều khu vực đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa liền mạch, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công.

Trong đó, CCN Đồng Thịnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 99,4%, chỉ còn vướng gần 900m2; CCN Hợp Thịnh đã chi trả bồi thường 40,70ha, đạt 86,6%; CCN Tam Nông đã giải phóng mặt bằng 62,3ha nhưng chưa liền mạch.

Đối với CCN Trung Nguyên, diện tích đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường đạt 11,78ha, tương đương 64,3% diện tích cần giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, CCN Dũng Phong mới có quyết định thu hồi 9,46ha; CCN Tân Phú đang niêm yết phương án bồi thường đối với 20,7ha.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, chưa có CCN nào được bàn giao đất ngoài thực địa cho chủ đầu tư để triển khai thi công hạ tầng. Riêng CCN Hợp Thịnh đã có quyết định cho thuê đất đợt 1 với diện tích 32,38ha nhưng đang thực hiện các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính và bàn giao đất.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chậm tiến độ của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến bồi thường, thu hồi đất, xác định nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các CCN là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các dự án có khả năng khởi công trong quý IV/2026, cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và bàn giao trước những diện tích đã đủ điều kiện, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thi công theo từng phần, không nhất thiết chờ hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện 6 CCN; xây dựng bảng theo dõi nhiệm vụ, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành; cập nhật kết quả hằng tuần, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến hết năm 2026 không còn nhiều, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; lấy kết quả giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và tiến độ khởi công làm thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Những khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai các dự án hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh.