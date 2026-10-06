Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án các khu công nghiệp Trung Hà II và Tam Nông

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Dự án KCN Trung Hà I đã cơ bản hoàn thành hạ tầng và thu hút 23 dự án đầu tư thứ cấp. Hiện nay, còn khoảng 12,84ha chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc xã Đào Xá và Tam Nông.

Diện tích này nằm xen kẹt giữa KCN Trung Hà I và KCN Trung Hà II, gây khó khăn cho triển khai cả 2 KCN. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn liên quan đến việc chưa hoàn thiện tuyến đường kết nối, đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án KCN Trung Hà II được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Trung Văn. Dự án có quy mô hơn 161ha, tổng vốn đầu tư 1.552 tỷ đồng.

Tại xã Tam Nông, diện tích đã kiểm kê đạt 92,6% tổng diện tích đất bị ảnh hưởng; phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt với diện tích đạt 40,5%. Tại xã Đào Xá, đã thực hiện quy chủ được 46,4ha trên tổng diện tích 90,25ha cần giải phóng mặt bằng.

Khó khăn lớn hiện nay là tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại một số khu vực đất cây xanh, đường giao thông và diện tích đất xen kẹt, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, 27 mô hình trang trại trên đất lúa cũng gây vướng mắc trong xác định phương án bồi thường. Hiện nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn.

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Việc triển khai KCN Trung Hà II có ý nghĩa quan trọng để thực hiện chủ trương di chuyển một số nhà máy ra khỏi thành phố Việt Trì (cũ) trước năm 2030 theo quy hoạch, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh thời gian tới.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong triển khai dự án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung xử lý ngay những phần việc còn vướng mắc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì buổi làm việc.

Trong đó, đối với KCN Trung Hà I, khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường kết nối, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 dự án thu hút mới; đồng thời làm rõ hiệu quả đầu tư đối với các hạng mục hạ tầng còn lại.

Đối với KCN Trung Hà II, đề nghị chủ đầu tư đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ ngay các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng đầu tư, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12/2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án KCN Trung Hà II.

Dự án KCN Tam Nông có quy mô sử dụng đất khoảng 350ha, được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020 và tiếp tục cập nhật vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong thời gian qua, các nhà đầu tư quan tâm đến KCN này chưa phối hợp hoàn thiện hồ sơ để xem xét thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho dự án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị xác định đây là dự án trọng điểm, cần khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết.

Thay vì thụ động chờ nhà đầu tư, cần chủ động chuẩn bị các phần việc thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước như quy hoạch đất đai...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án công nghệ cao vào đầu tư tại KCN.