Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường.

Quang cảnh Hội nghị.

Tính đến ngày 13/10/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 đạt khoảng 6.297,4 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch vốn địa phương triển khai. Đối với vốn năm trước được phép kéo dài sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 42%.

Trong khi đó, đến ngày 12/10/2026, các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân khoảng 327,1 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch (kế hoạch gần 1.996,9 tỷ đồng); riêng các chương trình giai đoạn 2026 - 2030 đạt 8%. Nguyên nhân chủ yếu là một số đơn vị chậm hoàn thiện thủ tục phân bổ, điều chỉnh kinh phí, hồ sơ đầu tư; nhiều dự án còn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án tập trung đánh giá tiến độ thực hiện, làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng nguồn vốn, chương trình và dự án.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tiến độ giải ngân dù đã có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đặt ra. Trong đó có nguyên nhân một số đơn vị chưa chủ động đánh giá khả năng giải ngân, đề xuất điều chuyển vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Vì vậy, thời gian trước mắt, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trước ngày 30/10/2026, các đơn vị phải hoàn thành rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, từng xã, phường; xây dựng lộ trình, tiến độ cụ thể đến từng ngày, xác định rõ khối lượng công việc, thời hạn hoàn thành, nhu cầu vốn và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Trên cơ sở rà soát, các đơn vị chủ động đề xuất điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận.

Đối với các địa phương thiếu cán bộ chuyên môn, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, hỗ trợ nhân lực, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án; chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xem xét bố trí lại cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng sở, ngành; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn thiếu, rà soát cơ chế, chính sách, tiêu chí, bảo đảm đúng quy định, sát thực tế, công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả, không để người dân bị thiệt thòi.

Về công tác tạm ứng vốn, các đơn vị phải rà soát toàn bộ số vốn đã tạm ứng, đánh giá số dư hiện có, dự kiến số dư đến ngày 31/12/2026 và đối chiếu với tiến độ từng dự án để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu phương án điều hành, điều chuyển vốn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các mốc tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng dự án chậm giải ngân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.