Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu giải ngân cao nhất vốn đầu tư công

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tính đến ngày 31/10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026, bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang, đã giải ngân đạt 6.564 tỷ đồng, tương đương khoảng 57,7%. Tỷ lệ này cao hơn cùng kỳ năm 2025 nhưng thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

Toàn tỉnh hiện có 82 chủ đầu tư cấp tỉnh và cấp xã có dự án đang triển khai. Trong đó, 56 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của tỉnh, còn 26 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình.

Theo đồng chí Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2026, bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang, đến hết tháng 11/2026 đạt khoảng 70%, tương đương 8.000 tỷ đồng. Số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2025 chuyển sang năm 2026 chưa giải ngân còn rất lớn, trong khi thời gian giải ngân không còn nhiều, phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Do đó, cần có sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp, nhiều ngành.

Đồng chí Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng, toàn tỉnh có 68 công trình, dự án thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến 16.860 hộ gia đình, cá nhân và 21 tổ chức.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay có 48 công trình, dự án đang được triển khai thực hiện; trong đó, 21 công trình, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 7 công trình, dự án chậm tiến độ so với thời gian cam kết; 20 công trình, dự án đang trong giai đoạn đo đạc, kiểm đếm và 20 công trình, dự án đang trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Đồng chí Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phát biểu tại hội nghị.

“Trong thời gian tới, toàn tỉnh còn 40 dự án cần triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, đề nghị các xã, phường xây dựng tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cụ thể để Sở theo dõi, đánh giá và có giải pháp tháo gỡ kịp thời”, đồng chí Huỳnh Thanh Dũng cho biết.

Là một trong những chủ đầu tư có nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên 1.312 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn do Ban làm chủ đầu tư đạt trên 64,8%. Ban đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi tiến độ hằng ngày.

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp Nguyễn Minh Đức cho biết Ban đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi tiến độ thực hiện dự án hằng ngày.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em cho rằng, kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng phải quy định rõ thời gian thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan, kể cả đơn vị tư vấn. Đây là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ, nhất là đối với những dự án có thời gian giải phóng mặt bằng rất ngắn.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em

đề nghị, trong kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng phải quy định rõ thời gian thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, trước hết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với tỉnh, với Nhân dân, bởi các công trình đều góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Các đơn vị cần thực hiện sớm, tốt công tác chuẩn bị, xác định rõ thứ tự ưu tiên của từng dự án để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, quan tâm công tác tuyên truyền, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo công tâm, trách nhiệm.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm với tỉnh và Nhân dân trong thực hiện các công trình, dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026 và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện trong năm 2027, các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương cần chủ động, quyết liệt, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, phải nâng cao trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo đúng, đủ, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Song song với việc đảm bảo tiến độ, cần tập trung nâng cao chất lượng công trình, dự án và thực hiện công tác thanh, quyết toán đúng quy định, tránh sai sót.

Các chủ đầu tư rà soát lại vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với nguồn vốn được giao quản lý. Đồng thời, mạnh dạn thay thế những cá nhân thuộc thẩm quyền nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phải bám sát từng công trình, dự án cụ thể, quyết tâm giải ngân hết nguồn vốn được giao; tập trung giải ngân toàn bộ nguồn vốn Trung ương kéo dài, hạn chế đến mức thấp nhất việc huỷ vốn. Đơn vị nào để mất vốn do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu.