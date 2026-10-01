Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn cho các công trình trọng điểm

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá toàn diện tình hình triển khai, tiến độ thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực Công Thương và Xây dựng trên phạm vi cả nước. Đến nay, các Bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành 4 trên 5 nhiệm vụ có thời hạn được giao, tập trung vào việc đưa hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí vào vận hành trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng và kiểm tra chuyên đề về vật liệu.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, toàn quốc vẫn còn 19 dự án, dự án thành phần triển khai chậm so với kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn kéo dài, nguồn vật liệu đắp đất, cát vẫn gặp khó khăn, cùng với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của danh mục các dự án Ban Chỉ đạo mới đạt khoảng hơn 40%, thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực Công Thương đã chấp thuận chủ trương đầu tư 7 dự án nguồn điện với tổng công suất hơn 816 MW và đang tập trung triển khai 4 dự án trọng điểm ngành năng lượng gồm: Trạm biến áp 500kV Điện Biên, Đường dây 500kV Điện Biên - Lai Châu, Trạm biến áp 220kV Điện Biên và Đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên. Đối với lĩnh vực Xây dựng, Điện Biên đang tập trung đẩy nhanh quy trình thủ tục đối với các dự án động lực như tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ... Tỉnh chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận các kiến nghị của của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tại phiên họp. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia. Các địa phương xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thành bàn giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp và trụ sở công cộng. Đồng thời khẩn trương đưa các mỏ vật liệu vào khai thác, nâng công suất mỏ để bảo đảm nguồn cung đất, cát và đá xây dựng cho các dự án.

Đối với các dự án tiến độ còn chậm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu lập tiến độ chi tiết theo tuần, tăng ca, tăng kíp, bổ sung nguồn lực thi công bù lại khối lượng bị trễ. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn tư vấn, điều hòa linh hoạt nguồn vốn năm 2026, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu hạ tầng trọng điểm quốc gia đã đề ra.