Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, 7 phường trung tâm phải phát triển vì trách nhiệm trước sự phát triển chung của toàn tỉnh

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Thường trực 7 phường.

Kinh tế duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 7 phường đã từng bước ổn định tổ chức, bộ máy và phương thức hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện trình bày báo cáo.

Công tác sắp xếp tổ dân phố, mạng lưới trường học công lập được triển khai đồng bộ, góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Sau sắp xếp, phường Hạc Thành còn 65 tổ dân phố, 18 trường công lập; phường Đông Sơn còn 27 tổ dân phố, 7 trường; phường Quảng Phú còn 23 tổ dân phố, 8 trường; phường Hàm Rồng còn 21 tổ dân phố, 7 trường; phường Đông Tiến còn 24 tổ dân phố, 6 trường; phường Nguyệt Viên còn 15 tổ dân phố, 4 trường và phường Đông Quang còn 21 tổ dân phố, 5 trường.

Quá trình sắp xếp được thực hiện dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Trịnh Tuấn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế các phường cơ bản duy trì ổn định, trong đó công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ đà tăng trưởng; công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo. Phường Hạc Thành ước thu ngân sách 2.039,115 tỷ đồng, bằng 103% dự toán; phường Nguyệt Viên ước đạt 4.211,3 tỷ đồng, bằng 387% kế hoạch; phường Hàm Rồng ước đạt 1.423,53 tỷ đồng, bằng 196% dự toán tỉnh giao. Phường Hạc Thành thành lập mới 562 doanh nghiệp, đạt 165% kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phường Hạc Thành đã hoàn thành xử lý, đề xuất đưa ra khỏi Kế hoạch số 66/KH-UBND 14/14 dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền; phường Đông Quang hoàn thành khắc phục 14/14 dự án tồn đọng, kéo dài có nguy cơ thất thoát, lãng phí; phường Quảng Phú đưa 20/20 dự án đầu tư công trên địa bàn ra khỏi danh mục dự án tồn đọng, kéo dài.

Công tác quản lý đô thị, chỉnh trang và bảo vệ môi trường, giáo dục, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn tại các phường đạt từ 98,66% đến 99,94%; 100% văn bản được ký số. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, một số phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Nhìn thẳng những điểm nghẽn, không để việc khó kéo dài

Bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến tại buổi làm việc cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế đang tác động trực tiếp đến tiến độ phát triển của các phường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến nguồn gốc đất, quỹ tái định cư, quỹ đất nghĩa trang, kinh phí bồi thường và sự đồng thuận của người dân. Một số dự án tồn đọng nhiều năm vượt thẩm quyền giải quyết của phường, cần sự phối hợp của các sở, ngành cấp tỉnh. Thu tiền sử dụng đất, giải ngân đầu tư công và phát triển doanh nghiệp chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường vẫn còn những vấn đề cần khắc phục; tình trạng đổ rác không đúng quy định, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng trái phép còn xảy ra. Các phường ven sông Mã như Hàm Rồng, Nguyệt Viên còn tình trạng ngập lụt khi mưa lớn, nước sông lên cao.

Tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với báo cáo và ý kiến phát biểu; đồng thời đánh giá, trong bối cảnh phải triển khai khối lượng công việc lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền các phường đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ rõ, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp còn thấp; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị chưa nghiêm; rác thải, ngập úng, ô nhiễm môi trường còn gây bức xúc.

Công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư, nghĩa trang chưa đồng bộ; một số dự án, tuyến giao thông dở dang, tồn đọng kéo dài.

Đáng chú ý, trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số khâu còn lúng túng; năng lực tham mưu, phối hợp giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan khi tính chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chưa được phát huy, còn biểu hiện né tránh việc khó; phối hợp giữa địa phương với các sở, ngành chưa chặt chẽ; việc đôn đốc, xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài chưa đến cùng.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Để khu vực đô thị Thanh Hóa phát triển xứng tầm với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 7 phường cùng các ban, sở, ngành cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước mắt, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường phải rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm 2026; phân tích cụ thể thuận lợi, khó khăn ở từng ngành, lĩnh vực. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền xử lý đối với các chỉ tiêu, lĩnh vực còn chậm; bám sát tình hình triển khai từng tháng để điều chỉnh phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Đối với từng dự án phải chủ động lập tiến độ giải phóng mặt bằng đến từng hộ, xác định kinh phí, quỹ đất tái định cư và giải quyết dứt điểm những việc thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; rà soát các khu đô thị đang đầu tư dở dang, nhất là hạ tầng cấp điện, thoát nước, hạ tầng kết nối để xác định trách nhiệm của nhà đầu tư, có biện pháp xử lý bảo đảm đồng bộ theo quy hoạch được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, bổ sung những yếu tố mới, mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, tỉnh cần khẩn trương xây dựng, phê duyệt “Đề án tổng thể giải quyết ngập úng tại các phường thuộc đô thị Thanh Hóa”, xác định rõ danh mục dự án, lộ trình, nguồn vốn để tập trung triển khai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; vận động Nhân dân thu gom, phân loại rác tại nguồn; tháo gỡ khó khăn để Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam hoạt động ổn định.

Bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, người dân thân thiện, có ý thức, trách nhiệm với môi trường sống; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong mọi lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Một yêu cầu có ý nghĩa lâu dài được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, mệnh lệnh sang quản trị kiến tạo, dựa trên dữ liệu số; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, bảo đảm chất lượng đội ngũ theo biên chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất, hiệu quả phương châm “6 rõ” và tinh thần “7 dám” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với người đứng đầu; thực hiện công tác nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 7 phường phải khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vai trò và vị trí của từng địa phương trong phát triển kinh tế. Sự phát triển nhanh hay chậm, bền vững của các phường có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, các phường không chỉ phát triển vì mình, mà còn phải phát triển vì trách nhiệm trước sự phát triển chung của toàn tỉnh.