Quyết liệt rà soát, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng

Tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh thuộc khu vực Vụ Địa bàn V cùng đại diện Thường trực Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng).

Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, với mức tăng GRDP từ 8,03% đến 11,21%; trong đó, Khánh Hòa và Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng hơn 10%.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương, đơn vị.

Các đồng chí: Đoàn Anh Dũng, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Oanh chủ trì hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm những hạn chế, thiếu sót; đồng thời tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ giám sát.

Trong công tác theo dõi địa bàn, Vụ Địa bàn V đã tham mưu phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách địa bàn, điều chỉnh phân công cán bộ; duy trì việc tham dự các hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thu thập tài liệu và lập hồ sơ địa bàn.

Công tác giám sát thường xuyên tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đất nước và những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận.

Đáng chú ý, Vụ Địa bàn V đã tham mưu thành lập 2 tổ giám sát việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng tại 7 tỉnh; đôn đốc khắc phục những nội dung chưa hoàn thành theo 14 thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với 7 địa phương, đơn vị.

Đơn vị cũng ban hành 9 báo cáo chuyên đề về những vấn đề dư luận quan tâm, phục vụ công tác chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bên cạnh đó, Vụ Địa bàn V duy trì phối hợp với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Quân khu 5 và Đảng ủy Quân đoàn 34; trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị đồng thời tham gia góp ý, kiến nghị về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, đôn đốc kiện toàn tổ chức bộ máy; ban hành 36 văn bản góp ý dự thảo và cử 8 lượt lãnh đạo, cán bộ tham gia các tổ biên tập, tổ tư vấn sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Khắc phục dứt điểm các kết luận, đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận những nỗ lực và kết quả tích cực của ủy ban kiểm tra các cấp trong khu vực Vụ Địa bàn V trong 9 tháng đầu năm 2026, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh và yêu cầu ngày càng cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Đoàn Anh Dũng, tư duy và phương pháp công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước chuyển từ bị động sang chủ động. Việc tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề góp phần phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát giữa các địa phương chưa đồng đều; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài ở một số nơi còn chậm.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Để hoàn thành chương trình công tác năm 2026, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ phát sinh; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành chương trình với chất lượng cao, hạn chế tối đa việc chuyển nhiệm vụ sang năm sau.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Đồng thời, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Việc xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng cần được đẩy nhanh, bảo đảm đúng yêu cầu và thời hạn của Trung ương.