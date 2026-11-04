Quyết liệt rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế bảo đảm tiến độ, chất lượng

Sáng 4/11, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ tham mưu về vị trí việc làm, biên chế của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Đẩy mạnh rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn mới

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đã được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Phó Trưởng ban Tổ chức Hồ Sỹ Nguyệt báo cáo tiến độ, kết quả công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác, tổ giúp việc, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn, xây dựng cẩm nang điện tử và trực tiếp hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các cơ quan đầu mối thuộc khối chính quyền, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai theo phạm vi phụ trách.

Đến nay, công tác triển khai đạt một số kết quả tích cực. Trong khối Đảng cấp tỉnh, các đơn vị cơ bản đã triển khai biểu A1, A2 và từng bước chuyển sang biểu B1 và các biểu tiếp theo. Ở khối Đảng cấp xã, 128/130 đơn vị hoàn thành đến bước 8.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với khối chính quyền cấp tỉnh, 14/27 đơn vị hoàn thành biểu A1, 13/27 đơn vị hoàn thành biểu A2. Sở Công Thương là đơn vị đã hoàn thành 8 bước theo báo cáo. Ở cấp xã, khối chính quyền có 98/130 đơn vị hoàn thành rà soát chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ nguồn; 74 đơn vị hoàn thành biểu A1, 66 đơn vị hoàn thành biểu A2.

Đối với khối HĐND, tiến độ triển khai còn chậm, nhất là ở cấp xã. Cấp tỉnh chưa ban hành kế hoạch thực hiện. Cấp xã tỷ lệ hoàn thành các biểu mẫu, hồ sơ còn thấp, mới có 11/130 đơn vị hoàn thiện hồ sơ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. 128/130 xã, phường đã hoàn thành rà soát và chạy thử quy trình 8 bước. Đặc biệt, trong 6 đơn vị được lựa chọn làm điểm theo Kế hoạch số 107, có 5 đơn vị đã hoàn thành đến bước 8, góp phần kiểm nghiệm quy trình và chia sẻ kinh nghiệm triển khai.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số đơn vị chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xác định số lượng sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện công việc tại biểu B1 còn khó khăn, nhất là đối với nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu, giám sát và nhiệm vụ đột xuất.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Việc kiểm chứng dữ liệu ở một số đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, còn 24% danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương đã báo cáo cụ thể kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế. Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Rà soát phải thực chất, xác định đúng nhu cầu nhân lực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm lần này là nhiệm vụ mới, khó, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Việc rà soát không đơn thuần nhằm điều chỉnh số lượng biên chế mà quan trọng hơn là xác định đúng nhu cầu nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, việc xác định nhu cầu nhân lực phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao. Phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng và thời gian thực hiện.

Trên cơ sở đó, tính toán nhu cầu nhân lực, xác định vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế phù hợp. Đặc biệt, không lấy số lượng biên chế hiện có làm căn cứ mặc định để xây dựng phương án mới. Việc tăng hay giảm biên chế phải có luận chứng cụ thể, bảo đảm phản ánh đúng yêu cầu thực tế.

Đánh giá kết quả triển khai thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc rà soát, phân công nhiệm vụ, xây dựng danh mục công việc, thống kê sản phẩm và thời gian thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều đơn vị đã tích cực triển khai, một số nơi hoàn thành các bước theo hướng dẫn. Các địa phương, kể cả địa bàn vùng sâu, vùng xa, đã chủ động tham gia các buổi làm việc, hướng dẫn trực tiếp của tổ công tác.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ rõ, tiến độ triển khai nhìn chung còn chậm so với yêu cầu. Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, chưa nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt, việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, chưa bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo.

Trước yêu cầu cấp bách về thời gian, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các mốc tiến độ đã đề ra. Trong đó, ngày 5/11 hoàn thành rà soát, kiểm tra, xác nhận và gửi dữ liệu ban đầu về cơ quan đầu mối cấp tỉnh. Từ ngày 5 đến 8/11 tập trung kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Từ ngày 10 đến 15/11 tiếp tục hoàn thiện số liệu, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế. Dự kiến chiều 20/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án biên chế toàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, tính chính xác của số liệu và phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý.

Quá trình thực hiện phải phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành. Huy động cán bộ có năng lực chuyên môn, am hiểu công nghệ thông tin tham gia, không khoán trắng cho bộ phận tham mưu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Việc rà soát phải thực hiện nghiêm túc, thực chất theo quy trình 8 bước, 9 biểu mẫu hướng dẫn của Trung ương. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong rà soát, đối chiếu và xử lý dữ liệu để nâng cao hiệu quả công việc. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ hoặc thuê đơn vị bên ngoài phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn, bảo mật thông tin.

Đối với nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu thường trực, chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả rà soát trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, chuẩn hóa dữ liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan tham mưu của cấp ủy cần xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không phải nhiệm vụ riêng của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện. Các thành viên tổ công tác phải trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Các cơ quan đầu mối phải cập nhật tiến độ hằng ngày, báo cáo rõ kết quả thực hiện, những nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân và phương án xử lý. Không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ đánh giá trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cán bộ, công chức có liên quan. Những đơn vị chậm tiến độ, triển khai thiếu nghiêm túc, không bảo đảm chất lượng phải được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xem xét, xử lý theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, phối hợp đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tính thực chất và chính xác.

Kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phải phản ánh đúng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, không để bất kỳ đơn vị nào chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh.