Quyết liệt phòng ngừa, xử lý thiết bị bay không người lái đe dọa an toàn hàng không

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra, chế áp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng tuyên truyền tại các khu dân cư xung quanh cảng hàng không, sân bay; các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch, đồng thời hướng đến du khách, người nước ngoài, học sinh, sinh viên nhằm chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng UAV và các vật thể bay khác. Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự và UBND các xã, phường trong khu vực cấm bay của các cảng hàng không, sân bay phối hợp Công an TP rà soát, xác định mốc giới, địa điểm cắm biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay; tham mưu tổ chức triển khai theo quy định, hoàn thành trước ngày 20-10-2026.

Lão đạo UBND TP Đà Năng giao Công an TP chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai phương án xử lý hành vi sử dụng UAV, vật thể bay khác xâm nhập trái phép vào khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và cảng hàng không, sân bay; điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Bộ Chỉ huy Quân sự TP tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh UAV; giám sát việc sử dụng UAV thông qua cấp phép bay và công khai các vùng, khu vực cấm bay. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng quân sự cấp xã phối hợp Công an cùng cấp rà soát, thống kê các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung cấp linh kiện, kinh doanh dịch vụ hoặc sở hữu, sử dụng UAV và các vật thể bay khác; yêu cầu đăng ký sử dụng theo quy định, cam kết không sử dụng trong khu vực cấm bay, hạn chế bay. Công tác rà soát, thống kê và yêu cầu cam kết hoàn thành trước ngày 20-10-2026. Sở Công Thương và Công an TP tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép UAV, bộ phận và linh kiện UAV.

Trong nhiệm vụ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm, Công an TP chủ trì tiếp nhận, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng UAV và vật thể bay khác xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các hành vi đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, tham mưu giải pháp ứng dụng khoa học, kỹ thuật và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, phát hiện, xử lý các nguy cơ từ UAV và vật thể bay khác.

Đông A

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