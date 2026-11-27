Ngày 27/11, tại TP Đồng Nai, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Trinh sát số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.VÂN

Năm 2026, mặc dù tình hình trên biển và địa bàn đảm nhiệm có nhiều diễn biến phức tạp, Đoàn Trinh sát số 2 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, Đoàn Trinh sát số 2 đã trực tiếp đấu tranh bắt giữ, phối hợp điều tra, xử lý 16 vụ có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Tang vật thu giữ, gồm 227.000 lít dầu DO, 36 tấn hải sản không rõ nguồn gốc, 1.434 m³ cát nhiễm mặn, 38 tấn đường cát, 60 tấn phân bón và 2 thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán phát mại tang vật nộp ngân sách nhà nước là trên 8 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.VÂN

Bên cạnh đó, công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong năm, Đoàn Trinh sát số 2 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức 4 đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; 2 đợt tuyên truyền pháp luật về biển, đảo, chống khai thác IUU và phòng, chống ma túy.

Các hoạt động thu hút hơn 3.600 lượt người tham gia; trao tặng 310 suất quà trị giá 310 triệu đồng, phát hơn 3.200 tờ rơi và 1.500 cuốn sách pháp luật. Với những kết quả đạt được, Đoàn Trinh sát số 2 được nhận Cờ thi đua Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đoàn Trinh sát số 2 đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác trinh sát, nắm, dự báo tình hình; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU.

Quang cảnh lễ khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: H.VÂN

Cũng tại hội nghị, Đoàn Trinh sát số 2 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Dịp này, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát số 2, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.