Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tuyên truyền

Theo ông Trần Ngọc Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được tăng cường. Việc phát hiện, xử lý các hành vi TN, LP, TC được quan tâm; hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến TN, TC thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công tác PCTN, LP, TC trong giai đoạn mới.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt PCTN, LP, TC được triển khai với nhiều hình thức phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung quán triệt trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý TN, LP, TC; chú trọng tuyên truyền các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập, thực hành tiết kiệm, chống LP và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - Ảnh: Thanh tra tỉnh

Thực hiện kiểm soát quyền lực và PCTN, TC trong công tác cán bộ theo Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Đối với công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy trình; phân định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu, từng bước quy trình công tác cán bộ. Việc rà soát, thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện chặt chẽ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, tác động trái quy định. Đến nay, về công tác cán bộ chưa phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm, bị xem xét, xử lý kỷ luật.

Kiểm soát lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Về kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập năm 2025, có 115 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và 8.867 người (211 người kê khai lần đầu, 7.562 người kê khai hằng năm, 281 người kê khai bổ sung và 813 người kê khai phục vụ công tác cán bộ) thực hiện kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập, đạt tỉ lệ 100%. Toàn bộ 8.867 bản kê khai được công khai theo quy định, trong đó 4.865 bản công khai bằng hình thức niêm yết, 4.002 bản khai công khai bằng hình thức tổ chức cuộc họp.

Khu khách sạn Công đoàn ngừng thi công nhiều năm, biểu hiện của sự lãng phí tài nguyên - Ảnh: T.L

Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 8 cá nhân lựa chọn ngẫu nhiên. Không có trường hợp bị kết luận kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc giải trình không trung thực về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm.

Tuy nhiên, 8 trường hợp này vẫn còn một số sai sót trong kê khai: 4 trường hợp kê khai chưa đầy đủ tài sản của bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên và 4 trường hợp còn lại kê khai thiếu thông tin về tài sản. Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có sai sót và cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tổng hợp việc kê khai; không có trường hợp phải xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập thiếu trung thực.

Trên phạm vi toàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các vị trí công tác thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi theo quy định pháp luật về PCTN. Toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 149 cán bộ, công chức, viên chức. Việc chuyển đổi tập trung vào các vị trí, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh TN, TC, thực hiện theo kế hoạch, đúng đối tượng, thời hạn và thẩm quyền, qua đó góp phần phòng ngừa việc lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi, hạn chế nguy cơ phát sinh TN, TC trong thực thi công vụ.

Đối với người giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm cơ quan đại diện chủ sở hữu, có 2 trường hợp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác.

Ngày 15/7/2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2289/TTCP-C.IV thông báo kết quả rà soát tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đạt 74,14 điểm. Đây chính là sự ghi nhận của Trung ương đối với công tác PCTN, LP, TC trong tình hình mới của tỉnh thời gian qua.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tập trung rà soát, điều chuyển, bố trí và hoán đổi trụ sở làm việc, bước đầu đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại trung tâm hành chính tỉnh ở phường Đồng Hới.

Đối với các cơ sở dôi dư sau sắp xếp, việc xử lý thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và các mục đích công cộng. Toàn tỉnh phê duyệt phương án xử lý 3.364/4.981 cơ sở nhà, đất, trong đó tiếp tục sử dụng 2.566 cơ sở; điều chuyển 165 cơ sở; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý 633 cơ sở.

Thanh tra tỉnh chủ trì triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra; tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh TN, LP, TC và vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, tăng cường thu hồi tài sản bị thất thoát, LP. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; đấu thầu; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; tài chính, ngân sách; quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước; các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh thất thoát, LP...

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 21 tỉ đồng; kiến nghị khác với số tiền trên 3.799 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính 81 tập thể, cá nhân liên quan.