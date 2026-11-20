Phường Ngũ Hành Sơn ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy (Ảnh Phường Ngũ Hành Sơn).

Diễn biến phức tạp

Theo báo cáo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc và ổ dịch liên tục gia tăng. Theo số liệu giám sát đến hết tuần 45/2026, thành phố ghi nhận 8.782 ca mắc (tỷ lệ 286,47 ca/100.000 dân); đặc biệt số ca mắc tăng 4,1 lần từ 248 ca (tuần 35) lên 1.376 ca (tuần 45) với 58 ổ dịch nhỏ được ghi nhận chỉ trong tuần 45.

Từ đầu năm đến ngày 15/11, thành phố ghi nhận 10.724 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2025) với 704 ổ dịch (tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, 1 ca bệnh nhi tử vong do mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, kèm viêm phổi nặng và các biến chứng liên quan. Tình hình dịch bệnh gây áp lực lớn cho công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng và hoạt động thu dung, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca bệnh nặng, tử vong, nếu không được kiểm soát kịp thời.

Theo ghi nhận tại khoa Nội, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, số lượng bệnh nhân nhập viện, nhất là các ca cúm và sốt xuất huyết đang tăng. Nếu trước đây, bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa chỉ khoảng 100-120 ca/ngày thì nay đã tăng lên khoảng 200-250 ca. Trong khi đó, quy mô bệnh viện hiện chỉ có 324 giường bệnh, riêng Khoa Nội có 96 giường, khiến lượng bệnh nhân tăng đột biến. Trước tình hình này, đơn vị chủ động triển khai các giải pháp giảm tải như kê thêm giường bệnh, bố trí hành lang khi cần thiết; đồng thời tập trung nhân lực và công tác chăm sóc cho các ca diễn biến phức tạp, bệnh nặng, điều trị dài ngày.

Tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, số bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết tăng cao. Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 50-100 trường hợp đến khám ngoại trú. Trong số bệnh nhân nhập viện, có khoảng 30% diễn tiến nặng với các biểu hiện như xuất huyết, tổn thương gan, cơ và phản ứng viêm mạnh. Đáng chú ý, trẻ thừa cân, béo phì có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn. Ngành y tế Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết; thường xuyên cập nhật tình hình dịch, số ca mắc, ổ dịch và cảnh báo nguy cơ để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh. Đặc biệt, khuyến cáo người dân không tự ý điều trị tại nhà khi có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm và các công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Trong đó nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn, không chủ quan, lơ là, không khoán trắng nhiệm vụ cho ngành y tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ký văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác định khu vực có ca mắc tăng cao, ổ dịch đang hoạt động và nơi có nguy cơ phát sinh dịch để tập trung xử lý; duy trì chiến dịch diệt bọ gậy tại hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học, công trình xây dựng và địa điểm công cộng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương án thu dung, điều trị; phát hiện sớm các trường hợp bệnh nặng, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Xây dựng hệ thống bản đồ dịch tễ, kiểm soát dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Huỳnh Thuận có văn bản khẩn yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, nhất là 20 địa phương có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất thành phố (gồm: Khâm Đức, Điện Bàn Bắc, Ngũ Hành Sơn, Duy Xuyên, Thạnh Mỹ, Đồng Dương, Thăng Bình, Xuân Phú, An Khê, Hải Vân, Sơn Trà, Điện Bàn Tây, Hội An Tây, Thu Bồn, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bến Giằng, An Hải, Điện Bàn Đông và Điện Bàn), khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, triển khai ngay các biện pháp cấp bách để khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

Đồng thời nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị cần kiên quyết không tổ chức ra quân hình thức, chỉ thu gom rác bề mặt mà bỏ sót việc xử lý thực chất các ổ chứa bọ gậy. Lực lượng y tế tăng cường điều tra dịch tễ, phun hóa chất diệt muỗi đúng quy trình tại các điểm nóng; đẩy mạnh truyền thông bảo vệ nhóm yếu thế (người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền) và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Ngày 19/11, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, đơn vị đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại 83/93 xã, phường (trọng tâm là các địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết cao) cùng 1 đội giám sát tăng cường, 5 đội cơ động đáp ứng nhanh và 5 đội đứng điểm để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tuyến cơ sở. Qua triển khai, lực lượng chuyên môn đã thực hiện 24 lượt giám sát véc-tơ tại 8 cửa khẩu, 2 đợt điều tra ổ bọ gậy nguồn ở vùng nguy cơ cao.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã cấp 1.500 lít hóa chất diệt muỗi cho các địa phương để phục vụ công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Hiện nay, đơn vị và các trạm y tế xã, phường tiếp tục khẩn trương bảo đảm máy phun, vật tư, hóa chất… nhằm kịp thời đáp ứng với diễn biến của dịch, bệnh.

Đặc biệt, trong năm 2026, đơn vị xây dựng và đưa vào ứng dụng Hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến (GIS) do Tổ Công nghệ thông tin phát triển. Hệ thống giúp trực quan hóa dữ liệu dịch tễ trên bản đồ, theo dõi sự phân bố ca bệnh theo địa bàn xã, phường; tích hợp các chức năng như hiển thị vị trí ca bệnh, bản đồ nhiệt (Heatmap), khoanh vùng đệm xử lý dịch bán kính 200m, phân tích vùng giao thoa các ổ dịch trong bán kính 400m và theo dõi diễn biến dịch theo thời gian.

“Việc kết hợp giữa giám sát dịch tễ, dữ liệu số và phân tích không gian giúp công tác phòng, chống dịch chuyển mạnh từ thế chủ động ứng phó sang nhận diện nguy cơ và can thiệp sớm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân...”, ông Nguyễn Đại Vĩnh cho biết thêm.