Quyết liệt phòng chống khai thác IUU từ ‘bờ ra biển’

Ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU). Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng chủ trì hội nghị.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong “Tháng cao điểm”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên duy trì 10 tàu trực sẵn sàng chiến đấu kết hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU; trong đó có 4 tàu chuyên trách làm nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các vùng biển trọng điểm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tàu tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực biển được phân công; kiên quyết ngăn chặn, phát hiện, xử lý tàu cá có hành vi vi phạm IUU, không để tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, phát hiện các tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

Các tàu của Vùng đã kiểm tra trực tiếp 137 tàu cá với 1.139 thuyền viên hoạt động trên biển; qua kiểm tra phát hiện, xử phạt 9 tàu cá vi phạm IUU, với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ trên biển, Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống khai thác IUU tại 21 địa điểm với 46 buổi tập trung ở các địa điểm cảng cá, âu tàu, nhà trường và trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn đến từng chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành quy định chống khai thác IUU, những hành vi vi phạm và chế tài xử lý, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân khi hoạt động trên biển. Kết quả, đã tuyên truyền cho 379 lượt tàu cá/4.805 ngư dân; 14 lượt hộ, chủ hộ kinh doanh thủy, hải sản; phát 3.844 tờ rơi, tặng 623 cờ Tổ quốc; 1.210 sách, sổ tay pháp luật.

Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh. Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng, phát sóng 5 phóng sự và đăng tải 54 tin, bài, góp phần lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành các quy định về khai thác thủy sản và phòng, chống khai thác IUU.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 hướng dẫn ngư dân sử dụng mã QR truy cập thông tin về chống khai thác IUU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khánh đánh giá tình hình vi phạm IUU trên biển vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tàu cá có nguy cơ vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra các tàu cá chấp hành IUU trên biển.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, góp phần cùng cả nước thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.