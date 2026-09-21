Quyết liệt phòng, chống bệnh dại, yêu cầu tiêm phòng 100% tại khu vực có dịch

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã xảy ra 13 ổ dịch Dại trên động vật tại 8 xã. Hệ thống giám sát y tế cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh Dại trên người tại xã Trà Giáp. Thành phố nhận định nguy cơ bùng phát bệnh Dại trên động vật và người tại một số địa bàn hiện rất lớn.

Đối với khu vực đang có ổ dịch và vùng bị uy hiếp, UBND thành phố yêu cầu chính quyền địa phương huy động nguồn lực xử lý dứt điểm ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh. Đặc biệt, các địa phương phải rà soát chính xác tổng đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng ngay, bảo đảm 100% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin.

Trên phạm vi toàn xã, phường, thành phố yêu cầu quản lý ít nhất 80% số hộ nuôi chó, mèo; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Dại phải đạt ít nhất 80% tổng đàn. Công tác quản lý chó, mèo thả rông, kê khai chăn nuôi và xử lý vi phạm cũng được yêu cầu tăng cường.

Sở Y tế được giao củng cố các điểm tiêm phòng Dại, bảo đảm người bị chó, mèo cắn, cào được tư vấn và tiêm vắc xin, huyết thanh kháng Dại đúng chỉ định. Ngành y tế và thú y phải kịp thời chia sẻ thông tin, điều tra, xử lý khi phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh.

Thành phố đặc biệt khuyến cáo người bị chó, mèo cắn, cào cần đến ngay cơ sở y tế, tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam hoặc các phương pháp “cào”, “hút”, “chích”, “lể”, “liếc”, “đặt ngọc” và những biện pháp không có cơ sở khoa học. Ngành giáo dục được yêu cầu đưa nội dung phòng, chống bệnh Dại vào sinh hoạt lớp, truyền thông học đường; hướng dẫn học sinh tránh trêu chọc hoặc tiếp xúc với động vật có biểu hiện bất thường.